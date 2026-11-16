Slovenya, Kuzey Makedonya'yı mağlup etti! Uluslar Ligi'nde play-off bileti

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 1. Grup'un 6. ve son haftasında Slovenya, deplasmanda Kuzey Makedonya'yı 3-0 mağlup etti. Puanını 11'e yükselten konuk ekip, grubu ikinci sırada tamamlayarak A Ligi'ne yükselme play-off'larına katılma hakkı kazandı. Kuzey Makedonya ise 6 maçta puan alamadı.