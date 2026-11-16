Slovenya, Kuzey Makedonya'yı mağlup etti! Uluslar Ligi'nde play-off bileti
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UEFA Uluslar Ligi B Ligi 1. Grup'un 6. ve son haftasında Slovenya, deplasmanda Kuzey Makedonya'yı 3-0 mağlup etti. Puanını 11'e yükselten konuk ekip, grubu ikinci sırada tamamlayarak A Ligi'ne yükselme play-off'larına katılma hakkı kazandı. Kuzey Makedonya ise 6 maçta puan alamadı.
UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 sezonunda B Ligi 1. Grup'un 6. ve son hafta mücadelesinde Kuzey Makedonya ile Slovenya karşı karşıya geldi. Slovenya, deplasmanda oynadığı karşılaşmayı 3-0 kazanarak grup aşamasını galibiyetle tamamladı.
Karşılaşma öncesinde 8 puanla grubun ikinci sırasında bulunan Slovenya, aldığı galibiyetle puanını 11'e yükseltti.
İlk 5 maçında puan alamayan Kuzey Makedonya ise son hafta karşılaşmasından da mağlubiyetle ayrıldı.
SLOVENYA PLAY-OFF BİLETİNİ ALDI
UEFA Uluslar Ligi B Ligi 1. Grup'ta 6 maç sonunda 11 puana ulaşan Slovenya, grubu ikinci sırada tamamladı.
Konuk ekip, bu sonuçla A Ligi'ne yükselme play-off'larında mücadele etme hakkı kazandı.