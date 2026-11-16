UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 sezonu D Ligi 2. Grup mücadelesinde Litvanya ile Lihtenştayn karşı karşıya geldi. Karşılıklı gollerin atıldığı mücadelede rakibini 2-1 mağlup eden Litvanya, sahadan 3 puanla ayrıldı.

UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 sezonu D Ligi 2. Grup mücadelesinde Litvanya ile Lihtenştayn karşı karşıya geldi. Türkiye saatiyle (TSİ) 20.00'de başlayan mücadelede iki ekip sahaya galibiyet hedefiyle çıktı.

KARŞILIKLI GOLLERLE GELEN GALİBİYET

Karşılıklı gollerin atıldığı mücadelede sahadan galibiyetle ayrılan taraf Litvanya oldu. Lihtenştayn'ı 2-1 mağlup eden Litvanya, bu sonuçla 3 puanı hanesine yazdırdı.