-°C
CANLI YAYIN
Anasayfa Haberler Gruplar Fikstür Sonuçlar Takımlar Galeri Video

UEFA Uluslar Ligi'nde 3 puan Litvanya'nın! Lihtenştayn'ı 2-1 mağlup etti

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
UEFA Uluslar Ligi'nde 3 puan Litvanya'nın! Lihtenştayn'ı 2-1 mağlup etti

UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 sezonu D Ligi 2. Grup mücadelesinde Litvanya ile Lihtenştayn karşı karşıya geldi. Karşılıklı gollerin atıldığı mücadelede rakibini 2-1 mağlup eden Litvanya, sahadan 3 puanla ayrıldı.

UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 sezonu D Ligi 2. Grup mücadelesinde Litvanya ile Lihtenştayn karşı karşıya geldi. Türkiye saatiyle (TSİ) 20.00'de başlayan mücadelede iki ekip sahaya galibiyet hedefiyle çıktı.

KARŞILIKLI GOLLERLE GELEN GALİBİYET

Karşılıklı gollerin atıldığı mücadelede sahadan galibiyetle ayrılan taraf Litvanya oldu. Lihtenştayn'ı 2-1 mağlup eden Litvanya, bu sonuçla 3 puanı hanesine yazdırdı.

Uluslar Liginde İzlanda evinde Lüksemburg karşısında üstünUluslar Liginde İzlanda evinde Lüksemburg karşısında üstün ULUSLAR LİGİ'NDE İZLANDA EVİNDE LÜKSEMBURG KARŞISINDA ÜSTÜN
Uluslar Liginde Estonya evinde Bulgaristanı devirdiUluslar Liginde Estonya evinde Bulgaristanı devirdi ULUSLAR LİGİ'NDE ESTONYA EVİNDE BULGARİSTAN'I DEVİRDİ

Oğuz Ogeday Erdoğdu
Editör
Önceki Haber
Halil Umut Meler'e UEFA'dan görev! Dev maçta düdük çalacak
Halil Umut Meler'e UEFA'dan görev! Dev maçta düdük çalacak
İzlanda, Lüksemburg'u evinde mağlup etti! Uluslar Ligi'nde liderliğini kaptı
Sonraki Haber
İzlanda, Lüksemburg'u evinde mağlup etti! Uluslar Ligi'nde liderliğini kaptı
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın