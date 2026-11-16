İzlanda, Lüksemburg'u evinde mağlup etti! Uluslar Ligi'nde liderliğini kaptı
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UEFA Uluslar Ligi C Ligi 4. Grup'ta İzlanda ile Lüksemburg karşı karşıya geliyor. Grupta 11 puanla lider olan İzlanda, 3 puanla son sırada bulunan Lüksemburg'u konuk ediyor. Kritik mücadele saat 20.00'de başladı. Karşılaşmayı haberimizden canlı takip edebilirsiniz.
UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 sezonunda C Ligi 4. Grup'un 6. ve son hafta mücadelesinde İzlanda ile Lüksemburg karşı karşıya geldi. İzlanda, sahasında oynadığı mücadeleyi 3-0 kazanarak grup aşamasını galibiyetle tamamladı.
Mücadeleye 11 puanla lider giren İzlanda, aldığı galibiyetle puanını 14'e yükseltti.
Karşılaşma öncesinde 3 puanla grubun son sırasında bulunan Lüksemburg ise deplasmandan puansız ayrıldı.