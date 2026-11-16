-°C
CANLI YAYIN
Anasayfa Haberler Gruplar Fikstür Sonuçlar Takımlar Galeri Video

İzlanda, Lüksemburg'u evinde mağlup etti! Uluslar Ligi'nde liderliğini kaptı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
İzlanda, Lüksemburg'u evinde mağlup etti! Uluslar Ligi'nde liderliğini kaptı

UEFA Uluslar Ligi C Ligi 4. Grup'ta İzlanda ile Lüksemburg karşı karşıya geliyor. Grupta 11 puanla lider olan İzlanda, 3 puanla son sırada bulunan Lüksemburg'u konuk ediyor. Kritik mücadele saat 20.00'de başladı. Karşılaşmayı haberimizden canlı takip edebilirsiniz.

UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 sezonunda C Ligi 4. Grup'un 6. ve son hafta mücadelesinde İzlanda ile Lüksemburg karşı karşıya geldi. İzlanda, sahasında oynadığı mücadeleyi 3-0 kazanarak grup aşamasını galibiyetle tamamladı.

Mücadeleye 11 puanla lider giren İzlanda, aldığı galibiyetle puanını 14'e yükseltti.

Karşılaşma öncesinde 3 puanla grubun son sırasında bulunan Lüksemburg ise deplasmandan puansız ayrıldı.

Uluslar Liginde Estonya evinde Bulgaristanı devirdiUluslar Liginde Estonya evinde Bulgaristanı devirdi ULUSLAR LİGİ'NDE ESTONYA'NIN KONUĞU BULGARİSTAN
Uluslar Liginde Yunanistanın konuğu SırbistanUluslar Liginde Yunanistanın konuğu Sırbistan ULUSLAR LİGİ'NDE YUNANİSTAN'IN KONUĞU SIRBİSTAN

Oğuz Ogeday Erdoğdu
Editör
Önceki Haber
CANLI | Uluslar Ligi'nde kritik mücadele: Litvanya'nın konuğu Lihtenştayn
CANLI | Uluslar Ligi'nde kritik mücadele: Litvanya'nın konuğu Lihtenştayn
Estonya evinde Bulgaristan'ı mağlup etti! Uluslar Ligi'nde kritik galibiyet
Sonraki Haber
Estonya evinde Bulgaristan'ı mağlup etti! Uluslar Ligi'nde kritik galibiyet
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın