İzlanda, Lüksemburg'u evinde mağlup etti! Uluslar Ligi'nde liderliğini kaptı

UEFA Uluslar Ligi C Ligi 4. Grup'ta İzlanda ile Lüksemburg karşı karşıya geliyor. Grupta 11 puanla lider olan İzlanda, 3 puanla son sırada bulunan Lüksemburg'u konuk ediyor. Kritik mücadele saat 20.00'de başladı. Karşılaşmayı haberimizden canlı takip edebilirsiniz.