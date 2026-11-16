CANLI | Uluslar Ligi'nde kritik mücadele: Litvanya'nın konuğu Lihtenştayn
Giriş Tarihi:
UEFA Uluslar Ligi D Ligi 2. Grup'ta Litvanya ile Lihtenştayn karşı karşıya geliyor. Grupta 4 puanla ikinci sırada bulunan Litvanya, 1 puanla son sırada yer alan Lihtenştayn'ı konuk ediyor. Kritik mücadele saat 20.00'de başladı. Karşılaşmayı haberimizden canlı takip edebilirsiniz.
UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 sezonunda D Ligi 2. Grup mücadelesinde Litvanya ile Lihtenştayn karşı karşıya geliyor. Grupta ikinci sırada bulunan Litvanya ile son basamakta yer alan Lihtenştayn arasındaki karşılaşma saat 20.00'de başladı.
Litvanya'daki S. Darius ve S. Girenas Stadyumu'nda oynanan mücadelede, 4 puanla ikinci sırada bulunan ev sahibi ekip, 1 puanla son sırada yer alan Lihtenştayn karşısında galibiyet arıyor.
Mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz.