-°C
CANLI YAYIN
Anasayfa Haberler Gruplar Fikstür Sonuçlar Takımlar Galeri Video

Uluslar Ligi'nde Arnavutluk lider bitirdi! Son maçta Beyaz Rusya'yı yendi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Uluslar Ligi'nde Arnavutluk lider bitirdi! Son maçta Beyaz Rusya'yı yendi

UEFA Uluslar Ligi C Ligi 1. Grup'un 6. haftasında Arnavutluk, deplasmanda Beyaz Rusya'yı 2-0 mağlup etti. İlk yarısını 1-0 önde tamamladığı karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Arnavutluk, puanını 15'e yükseltti. Konuk ekip, bu sonuçla grubu lider tamamladı.

UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 sezonunda C Ligi 1. Grup'un 6. haftasında Arnavutluk, deplasmanda Beyaz Rusya'yı 2-0 mağlup etti.

Rudolf Illovszky Stadyumu'nda oynanan ve Türkiye saatiyle 20.00'de başlayan karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Arnavutluk, gruptaki liderliğini korudu.

Karşılaşma öncesinde 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Arnavutluk, Beyaz Rusya karşısında elde ettiği galibiyetle puanını 15'e yükseltti.

Gruptaki 6 karşılaşmada 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde eden Arnavutluk, rakip fileleri 12 kez havalandırırken kalesinde 3 gol gördü.

Arnavutluk, bu sonuçla UEFA Uluslar Ligi C Ligi 1. Grup'u lider tamamladı.

Mücadele öncesinde 10 puanla ikinci sırada bulunan Beyaz Rusya, liderlik yarışında büyük önem taşıyan karşılaşmada Arnavutluk'a 2-0 mağlup oldu.

Gruptaki 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Beyaz Rusya, 10 puanda kaldı.

Ev sahibi ekip, grup aşamasında 7 gol atarken kalesinde 4 gol gördü.

Uluslar Liginde Hırvatistanın konuğu ÇekyaUluslar Liginde Hırvatistanın konuğu Çekya ULUSLAR LİGİ'NDE HIRVATİSTAN'IN KONUĞU ÇEKYA
Uluslar Liginde Belçikanın konuğu İtalyaUluslar Liginde Belçikanın konuğu İtalya ULUSLAR LİGİ'NDE BELÇİKA'NIN KONUĞU İTALYA

Oğuz Ogeday Erdoğdu
Editör
Önceki Haber
Milli Takım'da Uğurcan Çakır Fransa maçında neden yok? Kadrodan çıkarılma nedeni açıklandı
Milli Takım'da Uğurcan Çakır Fransa maçında neden yok? Kadrodan çıkarılma nedeni açıklandı
Uluslar Ligi'nde gol yağmuru! Finlandiya, San Marino'ya gol oldu yağdı!
Sonraki Haber
Uluslar Ligi'nde gol yağmuru! Finlandiya, San Marino'ya gol oldu yağdı!
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın