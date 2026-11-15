UEFA Uluslar Ligi C Ligi 1. Grup'un 6. haftasında Arnavutluk, deplasmanda Beyaz Rusya'yı 2-0 mağlup etti. İlk yarısını 1-0 önde tamamladığı karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Arnavutluk, puanını 15'e yükseltti. Konuk ekip, bu sonuçla grubu lider tamamladı.

UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 sezonunda C Ligi 1. Grup'un 6. haftasında Arnavutluk, deplasmanda Beyaz Rusya'yı 2-0 mağlup etti.

Rudolf Illovszky Stadyumu'nda oynanan ve Türkiye saatiyle 20.00'de başlayan karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Arnavutluk, gruptaki liderliğini korudu.

Karşılaşma öncesinde 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Arnavutluk, Beyaz Rusya karşısında elde ettiği galibiyetle puanını 15'e yükseltti.

Gruptaki 6 karşılaşmada 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde eden Arnavutluk, rakip fileleri 12 kez havalandırırken kalesinde 3 gol gördü.

Arnavutluk, bu sonuçla UEFA Uluslar Ligi C Ligi 1. Grup'u lider tamamladı.

Mücadele öncesinde 10 puanla ikinci sırada bulunan Beyaz Rusya, liderlik yarışında büyük önem taşıyan karşılaşmada Arnavutluk'a 2-0 mağlup oldu.

Gruptaki 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Beyaz Rusya, 10 puanda kaldı.

Ev sahibi ekip, grup aşamasında 7 gol atarken kalesinde 4 gol gördü.