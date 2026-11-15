Uluslar Ligi'nde gol yağmuru! Finlandiya, San Marino'ya gol oldu yağdı!

UEFA Uluslar Ligi C Ligi 1. Grup'un 6. haftasında Finlandiya, sahasında San Marino'yu 7-2 mağlup etti. Dokuz golün atıldığı karşılaşmada farklı galibiyete ulaşan Finlandiya, puanını 10'a yükseltti. San Marino ise grubu puansız tamamladı.