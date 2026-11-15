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Uluslar Ligi'nde gol yağmuru! Finlandiya, San Marino'ya gol oldu yağdı!

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Uluslar Ligi'nde gol yağmuru! Finlandiya, San Marino'ya gol oldu yağdı!

UEFA Uluslar Ligi C Ligi 1. Grup'un 6. haftasında Finlandiya, sahasında San Marino'yu 7-2 mağlup etti. Dokuz golün atıldığı karşılaşmada farklı galibiyete ulaşan Finlandiya, puanını 10'a yükseltti. San Marino ise grubu puansız tamamladı.

UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 sezonunda C Ligi 1. Grup'un 6. haftasında Finlandiya, sahasında San Marino'yu 7-2 mağlup etti.

Helsinki Football Stadium'da oynanan ve Türkiye saatiyle 20.00'de başlayan karşılaşmada toplam 9 gol atıldı.

Mücadele öncesinde 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Finlandiya, San Marino karşısında elde ettiği galibiyetle puanını 10'a çıkardı.

Finlandiya, gruptaki 6 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. Toplam 16 gol atan ev sahibi ekip, kalesinde 6 gol gördü.

UEFA Uluslar Ligi C Ligi 1. Grup'ta ilk 5 maçından puan çıkaramayan San Marino, Finlandiya deplasmanında da mağlubiyetten kurtulamadı.

Altıncı karşılaşmasını da kaybeden San Marino, grubu puansız tamamladı. Rakip fileleri 3 kez havalandıran San Marino, kalesinde ise 25 gol gördü.

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Oğuz Ogeday Erdoğdu
Editör
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