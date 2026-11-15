Uluslar Ligi'nde gol yağmuru! Finlandiya, San Marino'ya gol oldu yağdı!
UEFA Uluslar Ligi C Ligi 1. Grup'un 6. haftasında Finlandiya, sahasında San Marino'yu 7-2 mağlup etti. Dokuz golün atıldığı karşılaşmada farklı galibiyete ulaşan Finlandiya, puanını 10'a yükseltti. San Marino ise grubu puansız tamamladı.
UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 sezonunda C Ligi 1. Grup'un 6. haftasında Finlandiya, sahasında San Marino'yu 7-2 mağlup etti.
Helsinki Football Stadium'da oynanan ve Türkiye saatiyle 20.00'de başlayan karşılaşmada toplam 9 gol atıldı.
Mücadele öncesinde 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Finlandiya, San Marino karşısında elde ettiği galibiyetle puanını 10'a çıkardı.
Finlandiya, gruptaki 6 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. Toplam 16 gol atan ev sahibi ekip, kalesinde 6 gol gördü.
UEFA Uluslar Ligi C Ligi 1. Grup'ta ilk 5 maçından puan çıkaramayan San Marino, Finlandiya deplasmanında da mağlubiyetten kurtulamadı.
Altıncı karşılaşmasını da kaybeden San Marino, grubu puansız tamamladı. Rakip fileleri 3 kez havalandıran San Marino, kalesinde ise 25 gol gördü.