Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ile İtalya karşı karşıya gelecek. A Ligi 1. Grup'ta zirve mücadelesi veren İtalya, deplasmanda Belçika'ya konuk olacak. Futbolseverlerin merakla beklediği kritik karşılaşma, A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak ve saat 22.45'te başlayacak.

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika, A Ligi 1. Grup mücadelesinde İtalya'yı Brüksel'deki Stade Roi Baudouin'de konuk edecek. İki takımın karşı karşıya geleceği kritik mücadele, 15 Kasım Pazar günü Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak. Karşılaşmada Norveçli hakem E. Eskas düdük çalacak. MAÇTA MUHTEMEL 11'LER Belçika: Lammens; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Tielemans, Lavia, De Bruyne; Moreira, De Ketelaere, Doku İtalya: Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Barella, Tonali, Doumbia; Vergara, P. Esposito, Dimarco

BELÇİKA-İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup kapsamında oynanacak Belçika-İtalya karşılaşması, 15 Kasım 2026 Pazar günü saat 22.45'te başlayacak. Mücadele, Brüksel'deki Stade Roi Baudouin'de oynanacak. BELÇİKA-İTALYA MAÇI HANGİ KANALDA? Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ile İtalya arasında oynanacak mücadele, A Spor ekranlarından futbolseverler tarafından yakından takip edilecek.