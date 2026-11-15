Belçika-İtalya maçı saat kaçta, hangi kanalda? Uluslar Ligi'nde kritik mücadele canlı yayınla A Spor'da
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ile İtalya karşı karşıya gelecek. A Ligi 1. Grup'ta zirve mücadelesi veren İtalya, deplasmanda Belçika'ya konuk olacak. Futbolseverlerin merakla beklediği kritik karşılaşma, A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak ve saat 22.45'te başlayacak.
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika, A Ligi 1. Grup mücadelesinde İtalya'yı Brüksel'deki Stade Roi Baudouin'de konuk edecek.
İki takımın karşı karşıya geleceği kritik mücadele, 15 Kasım Pazar günü Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak. Karşılaşmada Norveçli hakem E. Eskas düdük çalacak.
MAÇTA MUHTEMEL 11'LER
Belçika: Lammens; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Tielemans, Lavia, De Bruyne; Moreira, De Ketelaere, Doku
İtalya: Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Barella, Tonali, Doumbia; Vergara, P. Esposito, Dimarco
BELÇİKA-İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup kapsamında oynanacak Belçika-İtalya karşılaşması, 15 Kasım 2026 Pazar günü saat 22.45'te başlayacak. Mücadele, Brüksel'deki Stade Roi Baudouin'de oynanacak.
BELÇİKA-İTALYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ile İtalya arasında oynanacak mücadele, A Spor ekranlarından futbolseverler tarafından yakından takip edilecek.
İTALYA LİDERLİK PEŞİNDE
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta zirve mücadelesi veren İtalya, oynadığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Topladığı 10 puanla Fransa'nın önünde averajla liderlik koltuğunda oturan İtalya, Belçika deplasmanından galibiyetle ayrılarak zirvedeki yerini korumayı hedefliyor.
İtalya, geride kalan 5 maçta rakip fileleri 11 kez havalandırırken kalesinde 6 gol gördü.
BELÇİKA ZİRVE YARIŞINDAN KOPMAK İSTEMİYOR
Grupta oynadığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşayan Belçika, topladığı 9 puanla üçüncü sırada bulunuyor.
Rakip fileleri 8 kez havalandıran ve kalesinde 6 gol gören Belçika, taraftarı önünde İtalya'yı mağlup ederek puanını 12'ye yükseltmeyi ve zirve yarışında avantaj elde etmeyi amaçlıyor.