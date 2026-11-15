UEFA Uluslar Ligi'nin 6. haftasında Fransa ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nda Uğurcan Çakır kadrodan çıkarıldı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Belçika maçının ardından sağ omzunda ağrı hisseden milli kalecinin MR görüntülemesinde hafif gerilme tespit edildiğini açıkladı. Uğurcan Çakır'ın ağrılarının devam etmesi üzerine tedbir amaçlı kadrodan çıkarıldığı bildirildi.

UEFA Uluslar Ligi'nin 6. haftasında Fransa ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı'nda Uğurcan Çakır, sakatlığı nedeniyle maç kadrosundan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Belçika karşılaşmasının ardından sağ omzunda ağrı hisseden milli kalecinin sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu, milli kalecinin sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"A Millî futbolcumuz Uğurcan Çakır, Belçika ile oynanan müsabakanın ardından sağ omzunda ağrı hissetmiş, yapılan değerlendirme ve MR görüntülemesinde omuz eklem kapsülünde hafif gerilme tespit edilmiştir. Tedavisi sağlık ekibimizce sürdürülen oyuncumuz, takımımızın son antrenmanında gerçekleştirdiği bireysel çalışma sonrasında ağrılarının devam etmesi üzerine tedbir amaçlı olarak Fransa maçı kadrosundan çıkarılmıştır."