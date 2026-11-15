Maçtan önce Portekiz, milli takıma veda eden yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun giydiği klasik 7 numaralı formanın tasarımını emekliye ayırarak çizgili 7 kullanımına geçti.

Günün öne çıkan maçında Portekiz konuk ettiği Danimarka'ya 4-1 mağlup oldu.

UEFA Uluslar Ligi'nin 5. haftası 8 maçla tamamlandı. Ligde 5. haftanın son gününde A ve B liglerinde karşılaşmalar oynandı.

Avusturya-İrlanda maçı (A Haber Foto Arşiv)

Çizgili 7 numaralı formayı geçici olarak 22 yaşındaki Carlos Forbs devralırken formanın kalıcı sahibinin ise sakatlığı bulunan Galatasaraylı Rafael Leao olması bekleniyor.

UEFA Uluslar Ligi'nde 6. hafta maçları ise 17 Kasım Salı gününe kadar devam edecek.