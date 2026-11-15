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Uluslar Ligi'nde 5. hafta sona erdi! Portekiz'e ağır yenilgi

Giriş Tarihi:
AA
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Uluslar Ligi'nde 5. hafta sona erdi! Portekiz'e ağır yenilgi

UEFA Uluslar Ligi'nin 5. haftası, A ve B liglerinde oynanan 8 karşılaşmayla tamamlandı. Gecenin öne çıkan mücadelesinde Portekiz, sahasında Danimarka'ya 4-1 mağlup oldu. Karşılaşma öncesinde Cristiano Ronaldo'nun klasik 7 numaralı forma tasarımının emekliye ayrılması da dikkat çekti.

UEFA Uluslar Ligi'nin 5. haftası 8 maçla tamamlandı. Ligde 5. haftanın son gününde A ve B liglerinde karşılaşmalar oynandı.

Günün öne çıkan maçında Portekiz konuk ettiği Danimarka'ya 4-1 mağlup oldu.

Maçtan önce Portekiz, milli takıma veda eden yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun giydiği klasik 7 numaralı formanın tasarımını emekliye ayırarak çizgili 7 kullanımına geçti.

Avusturya-İrlanda maçı (A Haber Foto Arşiv)Avusturya-İrlanda maçı (A Haber Foto Arşiv)

Çizgili 7 numaralı formayı geçici olarak 22 yaşındaki Carlos Forbs devralırken formanın kalıcı sahibinin ise sakatlığı bulunan Galatasaraylı Rafael Leao olması bekleniyor.

UEFA Uluslar Ligi'nde 6. hafta maçları ise 17 Kasım Salı gününe kadar devam edecek.

İsveç-Bosna Hersek maçı (A Haber Foto Arşiv)İsveç-Bosna Hersek maçı (A Haber Foto Arşiv)

TOPLU SONUÇLAR

Alınan sonuçlar şöyle:

- A Ligi

4. Grup:

Norveç-Galler: 3-1

Portekiz-Danimarka: 1-4

- B Ligi

2. Grup:

Gürcistan-Macaristan: 0-2

Kuzey İrlanda-Ukrayna: 1-0

3. Grup:

Kosova-İsrail: 0-0

Avusturya-İrlanda Cumhuriyeti: 1-0

4. Grup:

İsveç-Bosna Hersek: 3-2

Romanya-Polonya: 2-1

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Oğuz Ogeday Erdoğdu
Editör
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