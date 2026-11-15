CANLI İspanya-İngiltere maçında gözler zirvede! Dev mücadele A Haber'de
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'ta İspanya ile İngiltere karşı karşıya geliyor. Metropolitano Stadyumu'nda saat 22.45'te başlayan mücadele, A Haber ekranlarından canlı yayınlanıyor. Mücadeleyi haberimizden canlı izleyebilirsiniz.
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'ta İspanya ile İngiltere karşı karşıya geliyor. Metropolitano Stadyumu'nda oynanan mücadele saat 22.45'te başladı. Karşılaşma A Haber ekranlarından canlı yayınlanıyor.
Mücadeleyi haberimizden canlı izleyebilirsiniz.
İKİ TAKIM GRUPTA ZİRVEDE
Grupta oynadığı 5 maçın tamamını kazanan İspanya, 15 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. İngiltere ise 4 galibiyetle topladığı 12 puanla ikinci sırada yer alıyor.
MAÇTA İLK 11'LER
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İspanya: Unai Simón, Marc Pubill, Cubarsí, Laporte, Cucurella, Zubimendi, Fabián Ruiz, Yamal, Merino, Álex Baena, Mikel Oyarzabal.
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İngiltere: Trafford, Hall, Quansah, Konsa, White, Rice, Jude Bellingham, Anderson, Gordon, Kane, Rogers.
İKİ TAKIMDA DA ÖNEMLİ EKSİKLER VAR
İspanya'da sakatlıkları bulunan Ander Barrenetxea, Dani Olmo, Rodri ve Grimaldo, İngiltere karşısında forma giyemiyor. İngiltere'de ise tedavileri devam eden Bukayo Saka ve Marc Guehi, İspanya karşısında görev yapamıyor.