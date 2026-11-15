-°C
CANLI YAYIN
Anasayfa Haberler Gruplar Fikstür Sonuçlar Takımlar Galeri Video

CANLI İspanya-İngiltere maçında gözler zirvede! Dev mücadele A Haber'de

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
CANLI İspanya-İngiltere maçında gözler zirvede! Dev mücadele A Haber'de

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'ta İspanya ile İngiltere karşı karşıya geliyor. Metropolitano Stadyumu'nda saat 22.45'te başlayan mücadele, A Haber ekranlarından canlı yayınlanıyor. Mücadeleyi haberimizden canlı izleyebilirsiniz.

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'ta İspanya ile İngiltere karşı karşıya geliyor. Metropolitano Stadyumu'nda oynanan mücadele saat 22.45'te başladı. Karşılaşma A Haber ekranlarından canlı yayınlanıyor.

Mücadeleyi haberimizden canlı izleyebilirsiniz.

AHaber CANLI YAYIN

İKİ TAKIM GRUPTA ZİRVEDE

Grupta oynadığı 5 maçın tamamını kazanan İspanya, 15 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. İngiltere ise 4 galibiyetle topladığı 12 puanla ikinci sırada yer alıyor.

İspanya, grupta oynadığı 5 maçın tamamını kazandı. (Reuters)İspanya, grupta oynadığı 5 maçın tamamını kazandı. (Reuters)

MAÇTA İLK 11'LER

  • İspanya: Unai Simón, Marc Pubill, Cubarsí, Laporte, Cucurella, Zubimendi, Fabián Ruiz, Yamal, Merino, Álex Baena, Mikel Oyarzabal.

  • İngiltere: Trafford, Hall, Quansah, Konsa, White, Rice, Jude Bellingham, Anderson, Gordon, Kane, Rogers.

İngiltere, 4 galibiyetle topladığı 12 puanla ikinci sırada yer alıyor. (AFP)İngiltere, 4 galibiyetle topladığı 12 puanla ikinci sırada yer alıyor. (AFP)

İKİ TAKIMDA DA ÖNEMLİ EKSİKLER VAR

İspanya'da sakatlıkları bulunan Ander Barrenetxea, Dani Olmo, Rodri ve Grimaldo, İngiltere karşısında forma giyemiyor. İngiltere'de ise tedavileri devam eden Bukayo Saka ve Marc Guehi, İspanya karşısında görev yapamıyor.

Fransa-Türkiye maçı ATVdeFransa-Türkiye maçı ATVde FRANSA-TÜRKİYE MAÇI ATV'DEN ŞİFRESİZ YAYINLANACAK

Murat Akıncı
Editör
Önceki Haber
Belçika-İtalya maçı saat kaçta, hangi kanalda? Uluslar Ligi'nde kritik mücadele canlı yayınla A Spor'da
Belçika-İtalya maçı saat kaçta, hangi kanalda? Uluslar Ligi'nde kritik mücadele canlı yayınla A Spor'da
Uluslar Ligi'nde 5. hafta sona erdi! Portekiz'e ağır yenilgi
Sonraki Haber
Uluslar Ligi'nde 5. hafta sona erdi! Portekiz'e ağır yenilgi
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın