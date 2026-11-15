İngiltere, 4 galibiyetle topladığı 12 puanla ikinci sırada yer alıyor. (AFP)

İKİ TAKIMDA DA ÖNEMLİ EKSİKLER VAR

İspanya'da sakatlıkları bulunan Ander Barrenetxea, Dani Olmo, Rodri ve Grimaldo, İngiltere karşısında forma giyemiyor. İngiltere'de ise tedavileri devam eden Bukayo Saka ve Marc Guehi, İspanya karşısında görev yapamıyor.