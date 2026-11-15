CANLI Uluslar Ligi'nde Fransa-Türkiye Milli maçı ATV'den canlı yayında
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki altıncı ve son maçında Fransa deplasmanında sahaya çıkıyor. 15 Kasım Pazar günü Bordeaux'da oynanan mücadele saat 22.45'te başladı ve ATV ekranlarından canlı, şifresiz yayınlanıyor. Ay-yıldızlılar bu karşılaşmayla tarihindeki 660. müsabakaya çıkıyor. Mücadeleyi haberimizden canlı izleyebilirsiniz.
A Milli Futbol Takımı'nın Fransa deplasmanındaki mücadelesi, bu akşam ATV ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanıyor. UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki altıncı ve son maçına çıkan ay yıldızlılar, grup aşamasındaki ilk puanlarını almak için sahada.
Sergen Yalçın yönetimindeki Türkiye, Bordeaux kentindeki Matmut Atlantique Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayla tarihindeki 660. milli maçına çıkıyor.
Karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonundan Chris Kavanagh yönetiyor. Yardımcılıklarını Dan Cook ve Ian Hussin üstleniyor, dördüncü hakem Robert Jones.
Mücadeleyi haberimizden canlı izleyebilirsiniz.
FRANSA-TÜRKİYE MAÇI İLK 11'LER
Fransa: Maignan; Kumbedi, Jacquet, Konate, Diouf; Da Cunha, Rabiot; Cherki; Barcola, Olise, Mbappe
Türkiye: Berke, Merih, Emirhan, Arda, Hakan, Can, Eren, Abdülkerim, İsmail, Deniz, Barış Alper
"BİZİM İÇİN UYGUN TERCİH OLDU"
Maç öncesi konuşan Sergen Yalçın, "Kontrollü başlayacağız. Oyunu tutmaya çalışacağız. Fransa'nın hücum hattı çok tehlikeli. Devamında yapacağımız hamlelerle sonuca gidebiliriz. Aklımızda öyle bir plan da var. Hakan-İsmail-Can ile başladık. Aksi halde çok savunmacı kalacağız. Biraz da topu tutup hücum yapmamız lazım. Can Uzun da Almanya'da o pozisyonda oynayan, o pozisyonu seven bir oyuncu. Tereddütte kaldık biraz ama Can bizim için uygun tercih oldu. Önce oyunu tutup, sonrasında istediğimiz tempoyu yakalamayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.
ZEKİ ÇELİK SON ANDA KADRODAN ÇIKARILDI
A Milli Takım'da Fransa maçı öncesinde ilk 11'de forma giyeceği açıklanan Zeki Çelik, karşılaşmanın başlamasına kısa bir süre kala maç kadrosundan çıkarıldı. Isınma hareketleri sırasında sol uyluk arka adalesinde gerginlik hisseden Zeki Çelik, tedbir amacıyla maç kadrosunda yer almadı. Zeki Çelik'in yerine Barış Alper Yılmaz, mücadeleye 11'de başladı.
BERKE ÖZER 1.5 YIL SONRA MİLLİ FORMAYI GİYDİ
A Milli Futbol Takımı'nda Fransa maçında 11 başlayan Berke Özer, yaklaşık 1.5 yıl sonra milli formayı giydi. Son olarak 2025 yılının Haziran ayında Meksika ile Amerika Birleşik Devletleri'nde oynanan hazırlık maçında kaleyi koruyan Berke Özer, daha sonra 12 Ekim 2025'te kamptan izinsiz ayrıldığı gerekçesiyle bir süre milli takım aday kadrosuna çağırılmamıştı. A Milli Futbol Takımı'ndaki teknik direktör değişikliğinin ardından Belçika ve Fransa maçlarının kadrosuna dahil edilen Berke Özer, Uğurcan Çakır'ın sakatlığının ardından Fransa maçında eldivenleri devraldı.