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CANLI Uluslar Ligi'nde Fransa-Türkiye Milli maçı ATV'den canlı yayında

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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CANLI Uluslar Ligi'nde Fransa-Türkiye Milli maçı ATV'den canlı yayında

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki altıncı ve son maçında Fransa deplasmanında sahaya çıkıyor. 15 Kasım Pazar günü Bordeaux'da oynanan mücadele saat 22.45'te başladı ve ATV ekranlarından canlı, şifresiz yayınlanıyor. Ay-yıldızlılar bu karşılaşmayla tarihindeki 660. müsabakaya çıkıyor. Mücadeleyi haberimizden canlı izleyebilirsiniz.

A Milli Futbol Takımı'nın Fransa deplasmanındaki mücadelesi, bu akşam ATV ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanıyor. UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki altıncı ve son maçına çıkan ay yıldızlılar, grup aşamasındaki ilk puanlarını almak için sahada.

Sergen Yalçın yönetimindeki Türkiye, Bordeaux kentindeki Matmut Atlantique Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayla tarihindeki 660. milli maçına çıkıyor.

Karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonundan Chris Kavanagh yönetiyor. Yardımcılıklarını Dan Cook ve Ian Hussin üstleniyor, dördüncü hakem Robert Jones.

Mücadeleyi haberimizden canlı izleyebilirsiniz.

ATV CANLI YAYIN

FRANSA-TÜRKİYE MAÇI İLK 11'LER

Fransa: Maignan; Kumbedi, Jacquet, Konate, Diouf; Da Cunha, Rabiot; Cherki; Barcola, Olise, Mbappe

Türkiye: Berke, Merih, Emirhan, Arda, Hakan, Can, Eren, Abdülkerim, İsmail, Deniz, Barış Alper

CANLI Uluslar Ligi'nde Fransa-Türkiye Milli maçı ATV'den canlı yayında - 1

"BİZİM İÇİN UYGUN TERCİH OLDU"

Maç öncesi konuşan Sergen Yalçın, "Kontrollü başlayacağız. Oyunu tutmaya çalışacağız. Fransa'nın hücum hattı çok tehlikeli. Devamında yapacağımız hamlelerle sonuca gidebiliriz. Aklımızda öyle bir plan da var. Hakan-İsmail-Can ile başladık. Aksi halde çok savunmacı kalacağız. Biraz da topu tutup hücum yapmamız lazım. Can Uzun da Almanya'da o pozisyonda oynayan, o pozisyonu seven bir oyuncu. Tereddütte kaldık biraz ama Can bizim için uygun tercih oldu. Önce oyunu tutup, sonrasında istediğimiz tempoyu yakalamayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

CANLI Uluslar Ligi'nde Fransa-Türkiye Milli maçı ATV'den canlı yayında - 2

ZEKİ ÇELİK SON ANDA KADRODAN ÇIKARILDI

A Milli Takım'da Fransa maçı öncesinde ilk 11'de forma giyeceği açıklanan Zeki Çelik, karşılaşmanın başlamasına kısa bir süre kala maç kadrosundan çıkarıldı. Isınma hareketleri sırasında sol uyluk arka adalesinde gerginlik hisseden Zeki Çelik, tedbir amacıyla maç kadrosunda yer almadı. Zeki Çelik'in yerine Barış Alper Yılmaz, mücadeleye 11'de başladı.

BERKE ÖZER 1.5 YIL SONRA MİLLİ FORMAYI GİYDİ

A Milli Futbol Takımı'nda Fransa maçında 11 başlayan Berke Özer, yaklaşık 1.5 yıl sonra milli formayı giydi. Son olarak 2025 yılının Haziran ayında Meksika ile Amerika Birleşik Devletleri'nde oynanan hazırlık maçında kaleyi koruyan Berke Özer, daha sonra 12 Ekim 2025'te kamptan izinsiz ayrıldığı gerekçesiyle bir süre milli takım aday kadrosuna çağırılmamıştı. A Milli Futbol Takımı'ndaki teknik direktör değişikliğinin ardından Belçika ve Fransa maçlarının kadrosuna dahil edilen Berke Özer, Uğurcan Çakır'ın sakatlığının ardından Fransa maçında eldivenleri devraldı.

CANLI Uluslar Ligi'nde Fransa-Türkiye Milli maçı ATV'den canlı yayında - 3

UĞURCAN ÇAKIR OMZUNDAKİ AĞRILAR NEDENİYLE KADRODA YER ALMADI

Ay-yıldızlılarda sağ omzunda sakatlığı bulunan Uğurcan Çakır, Fransa maçının başlamasına kısa bir süre kala maç kadrosundan çıkartıldı. Belçika maçının ardından sağ omzunda ağrı hisseden Uğurcan Çakır'ın çekilen MR'ında omuz eklem kapsülünde hafif gerilme tespit edildi. Tecrübeli file bekçisi, Fransa maçının kadrosundan çıkartıldı.

FORMASYON DEĞİŞTİ

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fransa maçında takımını farklı bir formasyonla sahaya sürdü. Belçika maçında 4-2-3-1 dizilişini tercih eden Yalçın, Fransa deplasmanında ise 5-3-2 formasyonuyla mücadeleye başladı.

TÜRK TARAFTARLAR KENDİLERİNE AYRILAN TRİBÜNÜ DOLDURDU

A Milli Takım'ın Fransa'ya konuk olduğu karşılaşma dolu tribünler önünde oynandı. Matmut Atlantique Stadyumu'ndaki karşılaşmada tribünler tamamen doldu. Türk taraftarlar da kendilerine ayrılan bölümün hepsini doldurdu.

CANLI Uluslar Ligi'nde Fransa-Türkiye Milli maçı ATV'den canlı yayında - 4

TÜRKİYE, BELÇİKA KARŞISINDA ÖNE GEÇTİĞİ MAÇI KAYBETTİ

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'ndeki beşinci maçında Belçika'ya İzmir'de 2-1 mağlup oldu.

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ay yıldızlılar, Arda Güler'in 20. dakikada attığı golle öne geçti. Belçika, Kevin De Bruyne'nin 27. dakikadaki ve Charles De Ketelaere'nin 30. dakikadaki golleriyle skoru lehine çevirdi.

İlk yarıda oluşan 2-1'lik skor maçın sonucu oldu. Türkiye, bu yenilgiyle grupta beş maç sonunda puansız kaldı.

UEFA ULUSLAR LİGİ A LİGİ 1. GRUP PUAN DURUMU

İtalya, beşinci hafta mücadelesinde Fransa'yı 3-1 yenerek liderliğe yükseldi. Fransa ise aynı puanla ikinci sırada yer aldı.

İtalya: 10 puan

Fransa: 10 puan

Belçika: 9 puan

Türkiye: 0 puan

Fransa, Türkiye karşısında kazanarak gruptaki üst sıralar için avantaj elde etmeyi hedefliyor. Türkiye ise grup aşamasındaki ilk puanlarını almak için mücadele ediyor.

CANLI Uluslar Ligi'nde Fransa-Türkiye Milli maçı ATV'den canlı yayında - 5

AY YILDIZLILAR 660. MAÇINA ÇIKIYOR

Türkiye, Fransa karşılaşmasıyla milli futbol tarihindeki 660. müsabakasına çıkıyor.

İstatistiklere göre ay yıldızlı ekip, 103 yıllık geçmişinde 370'i resmi, 289'u özel olmak üzere toplam 659 karşılaşma oynadı. Bu maçlarda biri hükmen olmak üzere 260 galibiyet alan Türkiye, 151 beraberlik ve 248 mağlubiyet yaşadı.

659 MAÇTA 909 GOL

A Milli Futbol Takımı, bugüne kadar oynadığı 659 maçta 909 gol kaydetti, kalesinde ise 945 gol gördü.

Türkiye'nin karşılaşmalarının 281'i deplasmanda, 284'ü kendi sahasında, 94'ü tarafsız sahada oynandı. Ay yıldızlılar, 93 farklı ülkenin milli takımıyla karşı karşıya geldi.

YUNANİSTAN MAÇI HÜKMEN GALİBİYET OLARAK TESCİL EDİLDİ

Milli takımın istatistiklerinde yer alan hükmen galibiyet, Yunanistan ile 17 Kasım 2015'te oynanan özel karşılaşmaya dayanıyor.

Sahada 0-0 sona eren mücadele, Yunanistan'ın uygun olmayan futbolcu oynatması nedeniyle FIFA tarafından daha sonra Türkiye lehine 3-0 olarak tescil edildi.

Celal Kargı
Editör
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