"BİZİM İÇİN UYGUN TERCİH OLDU"

Maç öncesi konuşan Sergen Yalçın, "Kontrollü başlayacağız. Oyunu tutmaya çalışacağız. Fransa'nın hücum hattı çok tehlikeli. Devamında yapacağımız hamlelerle sonuca gidebiliriz. Aklımızda öyle bir plan da var. Hakan-İsmail-Can ile başladık. Aksi halde çok savunmacı kalacağız. Biraz da topu tutup hücum yapmamız lazım. Can Uzun da Almanya'da o pozisyonda oynayan, o pozisyonu seven bir oyuncu. Tereddütte kaldık biraz ama Can bizim için uygun tercih oldu. Önce oyunu tutup, sonrasında istediğimiz tempoyu yakalamayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.