UEFA Uluslar Ligi B Ligi 2. Grup'ta Kuzey İrlanda ile Ukrayna karşı karşıya geliyor. Grupta 8 puanla ikinci sırada bulunan Kuzey İrlanda, 4 puanla üçüncü basamakta yer alan Ukrayna'yı konuk ediyor. Kritik mücadele saat 22.45'te başladı. Karşılaşmayı haberimizden canlı takip edebilirsiniz.

UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 sezonunda B Ligi 2. Grup mücadelesinde Kuzey İrlanda ile Ukrayna karşı karşıya geliyor. Gruptaki beşinci maçlarına çıkan iki takım da sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma, saat 22.45'te Windsor Park'ta başladı.

Grupta 8 puanla ikinci sırada bulunan Kuzey İrlanda, 4 puanla üçüncü basamakta yer alan Ukrayna karşısında galibiyet arıyor.

Mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz.