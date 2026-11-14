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CANLI Bükreş'te 3 puan mücadelesi! Romanya-Polonya randevusu A Para'da

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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CANLI Bükreş'te 3 puan mücadelesi! Romanya-Polonya randevusu A Para'da

Yayıncılığını Turkuvaz Medya'nın üstlendiği UEFA Uluslar Ligi'nde futbol heyecanı hız kesmeden sürüyor. B Ligi 4. Grup'un 5. haftasında Romanya ile Polonya karşı karşıya geliyor. İlk dört maçında puan alamayan ve sahasında kötü gidişata son vermek isteyen Romanya, 4 puanla 3. sırada bulunan Polonya'yı konuk ediyor. Kritik mücadele, saat 22.45'te A Para ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup'un 5. haftasında Romanya ile Polonya kozlarını paylaşıyor. Geride kalan dört karşılaşmada puan elde edemeyen Romanya, sahasında kazanarak kötü gidişata son vermeyi hedefliyor.

Romanya - Polonya karşılaşması, saat 22.45'te A Para ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

Bükreş'teki 55 bin 634 seyirci kapasiteli Arena Națională'da oynanan mücadeleyi hakem S. Gishamer yönetiyor.

Mücadeleyi haberimizden canlı izleyebilirsiniz.

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POLONYA ÜÇÜNCÜ SIRADA YER ALIYOR

Polonya, UEFA Uluslar Ligi 4. Grup'ta çıktığı 4 karşılaşmada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Rakip fileleri 7 kez havalandıran Polonya, kalesinde 4 gol gördü. Artı 3 averaj ve 4 puanla grubun üçüncü sırasında bulunan Polonya, üst sıralara yaklaşmak için puan kayıplarını telafi etmeyi amaçlıyor.

ROMANYA HENÜZ PUANLA TANIŞAMADI

Romanya, grupta oynadığı 4 karşılaşmanın tamamından mağlubiyetle ayrıldı. Rakip fileleri 3 kez havalandıran Romanya, kalesinde 13 gol görerek eksi 10 averaja geriledi. Henüz puan alamayan ve grubun son sırasında bulunan Romanya, kalan karşılaşmalarda ilk puanlarını kazanarak kötü gidişata son vermeyi hedefliyor.

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#Polonya #Romanya
Serhat Bülki
Editör
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