CANLI Bükreş'te 3 puan mücadelesi! Romanya-Polonya randevusu A Para'da
Yayıncılığını Turkuvaz Medya'nın üstlendiği UEFA Uluslar Ligi'nde futbol heyecanı hız kesmeden sürüyor. B Ligi 4. Grup'un 5. haftasında Romanya ile Polonya karşı karşıya geliyor. İlk dört maçında puan alamayan ve sahasında kötü gidişata son vermek isteyen Romanya, 4 puanla 3. sırada bulunan Polonya'yı konuk ediyor. Kritik mücadele, saat 22.45'te A Para ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanıyor.
UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup'un 5. haftasında Romanya ile Polonya kozlarını paylaşıyor. Geride kalan dört karşılaşmada puan elde edemeyen Romanya, sahasında kazanarak kötü gidişata son vermeyi hedefliyor.
Romanya - Polonya karşılaşması, saat 22.45'te A Para ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.
Bükreş'teki 55 bin 634 seyirci kapasiteli Arena Națională'da oynanan mücadeleyi hakem S. Gishamer yönetiyor.
Mücadeleyi haberimizden canlı izleyebilirsiniz.
POLONYA ÜÇÜNCÜ SIRADA YER ALIYOR
Polonya, UEFA Uluslar Ligi 4. Grup'ta çıktığı 4 karşılaşmada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Rakip fileleri 7 kez havalandıran Polonya, kalesinde 4 gol gördü. Artı 3 averaj ve 4 puanla grubun üçüncü sırasında bulunan Polonya, üst sıralara yaklaşmak için puan kayıplarını telafi etmeyi amaçlıyor.
ROMANYA HENÜZ PUANLA TANIŞAMADI
Romanya, grupta oynadığı 4 karşılaşmanın tamamından mağlubiyetle ayrıldı. Rakip fileleri 3 kez havalandıran Romanya, kalesinde 13 gol görerek eksi 10 averaja geriledi. Henüz puan alamayan ve grubun son sırasında bulunan Romanya, kalan karşılaşmalarda ilk puanlarını kazanarak kötü gidişata son vermeyi hedefliyor.