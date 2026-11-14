CANLI Bükreş'te 3 puan mücadelesi! Romanya-Polonya randevusu A Para'da

Yayıncılığını Turkuvaz Medya'nın üstlendiği UEFA Uluslar Ligi'nde futbol heyecanı hız kesmeden sürüyor. B Ligi 4. Grup'un 5. haftasında Romanya ile Polonya karşı karşıya geliyor. İlk dört maçında puan alamayan ve sahasında kötü gidişata son vermek isteyen Romanya, 4 puanla 3. sırada bulunan Polonya'yı konuk ediyor. Kritik mücadele, saat 22.45'te A Para ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanıyor.