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CANLI Uluslar Ligi'nde kritik mücadele! Avusturya'nın konuğu İrlanda

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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CANLI Uluslar Ligi'nde kritik mücadele! Avusturya'nın konuğu İrlanda

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup'ta Avusturya ile İrlanda karşı karşıya geliyor. Grupta 8 puanla lider durumda bulunan Avusturya, 5 puanla üçüncü sırada yer alan İrlanda'yı konuk ediyor. Kritik mücadele saat 22.45'te başladı. Karşılaşmayı haberimizden canlı takip edebilirsiniz.

UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 sezonunda B Ligi 3. Grup mücadelesinde Avusturya ile İrlanda karşı karşıya geliyor. Gruptaki beşinci maçlarına çıkan iki takım da sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma, saat 22.45'te Raiffeisen Arena'da başladı.

Grupta 8 puanla lider durumda bulunan Avusturya, 5 puanla üçüncü basamakta yer alan İrlanda karşısında galibiyet arıyor.

Mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz.

CANLI Uluslar Ligi'nde kritik mücadele! Avusturya'nın konuğu İrlanda - 1

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Oğuz Ogeday Erdoğdu
Editör
CANLI Uluslar Ligi'nde kritik mücadele! Kuzey İrlanda'nın konuğu Ukrayna
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CANLI Uluslar Ligi'nde kritik mücadele! Kuzey İrlanda'nın konuğu Ukrayna
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