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Estonya, Lüksemburg'u deplasmanda devirdi! Uluslar Ligi'nde kritik galibiyet

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Estonya, Lüksemburg'u deplasmanda devirdi! Uluslar Ligi'nde kritik galibiyet

UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 sezonunda C Ligi 4. Grup'un 5. haftasında Estonya, deplasmanda Lüksemburg'u 1-0 mağlup etti. İlk yarısı golsüz tamamlanan mücadelede Estonya, aldığı galibiyetle puanını 9'a yükseltti. Lüksemburg ise 3 puanda kaldı.

UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 sezonunda C Ligi 4. Grup'un 5. haftasında Lüksemburg ile Estonya karşı karşıya geldi. Saat 22.45'te başlayan mücadeleyi konuk ekip Estonya 1-0 kazandı.

ESTONYA PUANINI 9'A YÜKSELTTİ

Karşılaşma öncesinde C Ligi 4. Grup'ta 6 puanla ikinci sırada bulunan Estonya, Lüksemburg karşısında aldığı galibiyetle puanını 9'a çıkardı.

Mücadeleye 3 puanla son sırada başlayan Lüksemburg ise sahasında aldığı mağlubiyetin ardından 3 puanda kaldı.

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Oğuz Ogeday Erdoğdu
Editör
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