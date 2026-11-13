Estonya, Lüksemburg'u deplasmanda devirdi! Uluslar Ligi'nde kritik galibiyet
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UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 sezonunda C Ligi 4. Grup'un 5. haftasında Estonya, deplasmanda Lüksemburg'u 1-0 mağlup etti. İlk yarısı golsüz tamamlanan mücadelede Estonya, aldığı galibiyetle puanını 9'a yükseltti. Lüksemburg ise 3 puanda kaldı.
UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 sezonunda C Ligi 4. Grup'un 5. haftasında Lüksemburg ile Estonya karşı karşıya geldi. Saat 22.45'te başlayan mücadeleyi konuk ekip Estonya 1-0 kazandı.
ESTONYA PUANINI 9'A YÜKSELTTİ
Karşılaşma öncesinde C Ligi 4. Grup'ta 6 puanla ikinci sırada bulunan Estonya, Lüksemburg karşısında aldığı galibiyetle puanını 9'a çıkardı.
Mücadeleye 3 puanla son sırada başlayan Lüksemburg ise sahasında aldığı mağlubiyetin ardından 3 puanda kaldı.