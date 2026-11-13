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Slovakya ile Faroe Adaları yenişemedi! Uluslar Ligi'nde 4 gollü maç

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Slovakya ile Faroe Adaları yenişemedi! Uluslar Ligi'nde 4 gollü maç

UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 sezonunda C Ligi 3. Grup'un 5. haftasında Slovakya ile Faroe Adaları karşı karşıya geldi. Saat 22.45'te başlayan mücadele 2-2'lik beraberlikle sona erdi. Grupta lider durumda bulunan Slovakya, sahasında 2 puan bıraktı.

UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 sezonunda C Ligi 3. Grup'un 5. haftasında Slovakya, sahasında Faroe Adaları'nı konuk etti. Saat 22.45'te başlayan mücadele 2-2'lik eşitlikle tamamlandı.

SLOVAKYA LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Karşılaşma öncesinde 10 puanla C Ligi 3. Grup'un zirvesinde yer alan Slovakya, aldığı beraberlikle puanını 11'e yükseltti.

Mücadeleye 4 puanla üçüncü sırada başlayan Faroe Adaları ise deplasmanda elde ettiği beraberliğin ardından 5 puana ulaştı.

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Oğuz Ogeday Erdoğdu
Editör
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