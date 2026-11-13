B Grubu'nda nefes kesen mücadele! İskoçya, Kuzey Makedonya'yı 2-1 mağlup etti

UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 sezonu B Ligi 1. Grup mücadelesinde İskoçya ile Kuzey Makedonya karşı karşıya geldi. Gruptaki beşinci maçlarına çıkan iki takımın kıyasıya mücadelesinde kazanan, rakibini 2-1 mağlup eden İskoçya oldu. Ev sahibi ekip, bu sonuçla hanesine 3 puan yazdırdı.