B Grubu'nda nefes kesen mücadele! İskoçya, Kuzey Makedonya'yı 2-1 mağlup etti
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UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 sezonu B Ligi 1. Grup mücadelesinde İskoçya ile Kuzey Makedonya karşı karşıya geldi. Gruptaki beşinci maçlarına çıkan iki takımın kıyasıya mücadelesinde kazanan, rakibini 2-1 mağlup eden İskoçya oldu. Ev sahibi ekip, bu sonuçla hanesine 3 puan yazdırdı.
UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 sezonu B Ligi 1. Grup kapsamında İskoçya ile Kuzey Makedonya kozlarını paylaştı. Gruptaki beşinci maçlarına çıkan iki ekip de sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefledi.
ÇEKİŞMELİ MÜCADELEDE KAZANAN İSKOÇYA
Kıyasıya mücadeleye sahne olan karşılaşmada gülen taraf İskoçya oldu. Kuzey Makedonya'yı 2-1 mağlup eden İskoçya, sahadan galibiyetle ayrılarak hanesine 3 puan yazdırdı.