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C Grubu'nda gol şov! İzlanda, Bulgaristan'ı 5-0 mağlup etti

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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C Grubu'nda gol şov! İzlanda, Bulgaristan'ı 5-0 mağlup etti

UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 sezonu C Ligi 4. Grup mücadelesinde Bulgaristan ile İzlanda karşı karşıya geldi. Gruptaki beşinci maçlarına çıkan iki takımın mücadelesinde üstün bir oyun sergileyen İzlanda, rakibini 5-0 mağlup ederek hanesine 3 puan yazdırdı.

UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 sezonu C Ligi 4. Grup kapsamında Bulgaristan ile İzlanda kozlarını paylaştı. Gruptaki beşinci maçlarına çıkan iki ekip de sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefledi.

İZLANDA'DAN RAHAT GALİBİYET: 5-0

Karşılaşma boyunca rakibi karşısında üstün bir performans sergileyen İzlanda, mücadeleyi farklı bir skorla tamamladı. Bulgaristan'ı 5-0 mağlup eden İzlanda, bu sonuçla 3 puanın sahibi oldu.

Oğuz Ogeday Erdoğdu
Editör
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