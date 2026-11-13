C Grubu'nda gol şov! İzlanda, Bulgaristan'ı 5-0 mağlup etti

UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 sezonu C Ligi 4. Grup mücadelesinde Bulgaristan ile İzlanda karşı karşıya geldi. Gruptaki beşinci maçlarına çıkan iki takımın mücadelesinde üstün bir oyun sergileyen İzlanda, rakibini 5-0 mağlup ederek hanesine 3 puan yazdırdı.