Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi sezonunun beşinci haftasında Sırbistan ile Almanya karşı karşıya geliyor. A Ligi 2. Grup'ta mücadele eden Almanya, deplasmanda kazanarak zirve yarışına ortak olmayı hedefliyor. Futbolseverlerin merakla beklediği kritik karşılaşma, saat 22.45'te A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanıyor.

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği UEFA Uluslar Ligi'nde Sırbistan, beşinci hafta mücadelesinde Almanya'yı Belgrad'daki Rajko Mitic Stadı'nda konuk ediyor. Uluslar A Ligi'nde "en iyi dördüncüler" sıralamasında Türkiye'nin play-off oynayabilmesi için Sırbistan'ın bu maçı puansız tamamlaması kritik önem taşıyor. ASpor CANLI YAYIN İŞTE İLK 11'LER SIRBİSTAN: Vanja, Nedeljković, Milenković, Gudelj, Cvetković, Tadić (Kaptan), Samardžić, Babić, Džodić, Sergej, Sukačev ALMANYA: Ter Stegen, Thiaw, Tah, Mittelstadt, Treu, Pavlovic, Kimmich, Scherhant, Wirtz, Gruda, Havertz MAÇTAN DAKİKALAR 3. dakikada Srdjan Babic'in kendi kalesine attığı gol Almanya'yı 1-0 öne geçirdi! Gol, VAR incelemesi sonrasında onaylandı. ALMANYA, SIRBİSTAN KARŞISINDA GOLÜ BULDU! 13. dakikada Almanya, Florian Wirtz'in bireysel çabasıyla gelen gol sonrası farkı 2'ye çıkardı. Şimdi skor 2-0.

SIRBİSTAN-ALMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup kapsamında oynanan Sırbistan-Almanya karşılaşması, Türkiye saatiyle 22.45'te başladı. SIRBİSTAN-ALMANYA MAÇI HANGİ KANALDA? Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği UEFA Uluslar Ligi kapsamında oynanan Sırbistan-Almanya karşılaşması, A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşuyor.

ALMANYA ZİRVE TAKİBİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan, Sırbistan ile Almanya arasında oynanacak mücadeleyle devam ediyor. Grupta çıktığı 4 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Almanya, topladığı 5 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Rakip fileleri 3 kez havalandıran ve kalesinde 2 gol gören Alman ekibi, deplasmanda Sırbistan'ı mağlup ederek puanını 8'e yükseltmeyi hedefliyor.