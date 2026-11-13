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CANLI Uluslar Ligi'nde kritik mücadele A Spor'da: Sırbistan'ın konuğu Almanya

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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CANLI Uluslar Ligi'nde kritik mücadele A Spor'da: Sırbistan'ın konuğu Almanya

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi sezonunun beşinci haftasında Sırbistan ile Almanya karşı karşıya geliyor. A Ligi 2. Grup'ta mücadele eden Almanya, deplasmanda kazanarak zirve yarışına ortak olmayı hedefliyor. Futbolseverlerin merakla beklediği kritik karşılaşma, saat 22.45'te A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanıyor.

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği UEFA Uluslar Ligi'nde Sırbistan, beşinci hafta mücadelesinde Almanya'yı Belgrad'daki Rajko Mitic Stadı'nda konuk ediyor.

Uluslar A Ligi'nde "en iyi dördüncüler" sıralamasında Türkiye'nin play-off oynayabilmesi için Sırbistan'ın bu maçı puansız tamamlaması kritik önem taşıyor.

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İŞTE İLK 11'LER

SIRBİSTAN: Vanja, Nedeljković, Milenković, Gudelj, Cvetković, Tadić (Kaptan), Samardžić, Babić, Džodić, Sergej, Sukačev

ALMANYA: Ter Stegen, Thiaw, Tah, Mittelstadt, Treu, Pavlovic, Kimmich, Scherhant, Wirtz, Gruda, Havertz

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada Srdjan Babic'in kendi kalesine attığı gol Almanya'yı 1-0 öne geçirdi! Gol, VAR incelemesi sonrasında onaylandı.

ALMANYA, SIRBİSTAN KARŞISINDA GOLÜ BULDU!

13. dakikada Almanya, Florian Wirtz'in bireysel çabasıyla gelen gol sonrası farkı 2'ye çıkardı. Şimdi skor 2-0.

CANLI Uluslar Ligi'nde kritik mücadele A Spor'da: Sırbistan'ın konuğu Almanya - 1

SIRBİSTAN-ALMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup kapsamında oynanan Sırbistan-Almanya karşılaşması, Türkiye saatiyle 22.45'te başladı.

SIRBİSTAN-ALMANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği UEFA Uluslar Ligi kapsamında oynanan Sırbistan-Almanya karşılaşması, A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşuyor.

CANLI Uluslar Ligi'nde kritik mücadele A Spor'da: Sırbistan'ın konuğu Almanya - 2

ALMANYA ZİRVE TAKİBİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan, Sırbistan ile Almanya arasında oynanacak mücadeleyle devam ediyor. Grupta çıktığı 4 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Almanya, topladığı 5 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

Rakip fileleri 3 kez havalandıran ve kalesinde 2 gol gören Alman ekibi, deplasmanda Sırbistan'ı mağlup ederek puanını 8'e yükseltmeyi hedefliyor.

CANLI Uluslar Ligi'nde kritik mücadele A Spor'da: Sırbistan'ın konuğu Almanya - 3

SIRBİSTAN İLK PUANLARININ PEŞİNDE

Grupta çıktığı 4 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrılan Sırbistan ise henüz puanla tanışamadı. Rakip filelere 3 gol gönderen ve kalesinde 8 gol gören Sırp ekibi, grubun son sırasında bulunuyor.

Taraftarı önünde Almanya'yı konuk edecek Sırbistan, güçlü rakibi karşısında sürpriz yaparak gruptaki ilk puanlarını almak istiyor.

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Oğuz Ogeday Erdoğdu
Editör
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