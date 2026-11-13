UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan, Hollanda ile Yunanistan arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam ediyor. A Ligi 2. Grup karşılaşmasında Yunanistan'ı konuk edecek Hollanda, taraftarının desteğini arkasına alarak sahadan üç puanla ayrılmayı hedefliyor. Liderlik yarışı açısından büyük önem taşıyan mücadele, A Haber ekranlarından canlı yayınlanacak.

UEFA Uluslar Ligi'nde Hollanda ile Yunanistan karşı karşıya geliyor. A Ligi 2. Grup'ta mücadele eden ev sahibi Hollanda, taraftarının desteğiyle hücum gücünü sahaya yansıtarak rakibi karşısında üstünlük kurmayı ve üç puana ulaşmayı amaçlıyor.

Liderlik yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada iki takım da galibiyet elde ederek hedeflerine bir adım daha yaklaşmak için mücadele edecek.

HOLLANDA - YUNANİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Amsterdam'daki Johan Cruijff Arena'da oynanacak Hollanda - Yunanistan karşılaşması, TSİ 22.45'te başlayacak. Futbolseverler, mücadeleyi A Haber ekranlarından canlı olarak takip edebilecek.