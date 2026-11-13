UEFA Uluslar Ligi'nde kritik randevu! Slovenya - İsviçre maçı canlı ve şifresiz A Para'da
UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 sezonunun 5. hafta karşılaşmaları devam ediyor. B Ligi 1. Grup'ta Slovenya ile İsviçre karşı karşıya geliyor. Dört maçta dört galibiyet elde eden İsviçre, A Ligi'ne yükselme hedefiyle sahaya çıkarken Slovenya ise zirve yarışından kopmamak için mücadele edecek. Futbolseverlerin merakla beklediği kritik karşılaşma, A Para ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.
UEFA Uluslar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun 5. hafta heyecanında gözler B1 Grubu'ndaki kritik mücadeleye çevrildi.
B Ligi 1. Grup'ta oynadığı dört karşılaşmanın tamamını kazanan İsviçre, son iki haftaya önemli bir avantajla giriyor. A Ligi'ne yükselme hedefiyle Slovenya deplasmanına çıkacak konuk ekip, galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Ev sahibi Slovenya ise zirve takibini devam ettirerek yarıştan kopmamayı amaçlıyor.
SLOVENYA - İSVİÇRE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmanın yayın bilgileri de belli oldu. Slovenya - İsviçre mücadelesi, A Para ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler, karşılaşmayı A Para'nın televizyon yayını üzerinden takip edebilecek.
SLOVENYA - İSVİÇRE MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
UEFA Uluslar Ligi B1 Grubu'nun 5. haftasında oynanacak Slovenya - İsviçre karşılaşması, 13 Kasım 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek. Maribor'daki Ljudski vrt Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 22.45'te başlayacak.
MAÇIN ŞEHRİ LJUBLJANA'DAN MARİBOR'A ALINDI
Karşılaşma öncesinde maçın oynanacağı şehirde değişikliğe gidildi. Slovenya Futbol Federasyonu'nun aldığı kararla müsabakanın ev sahipliği Ljubljana'dan Maribor'a alındı. Stat değişikliğine rağmen karşılaşmanın başlangıç saati TSİ 22.45 olarak korundu.