UEFA Uluslar Ligi'nde kritik randevu! Slovenya - İsviçre maçı canlı ve şifresiz A Para'da

UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 sezonunun 5. hafta karşılaşmaları devam ediyor. B Ligi 1. Grup'ta Slovenya ile İsviçre karşı karşıya geliyor. Dört maçta dört galibiyet elde eden İsviçre, A Ligi'ne yükselme hedefiyle sahaya çıkarken Slovenya ise zirve yarışından kopmamak için mücadele edecek. Futbolseverlerin merakla beklediği kritik karşılaşma, A Para ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.