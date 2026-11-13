Azerbaycan, Lihtenştayn'ı deplasmanda devirdi! Uluslar Ligi'nde liderliğini güçlendirdi
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UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 sezonunda D Ligi 2. Grup mücadelesinde Azerbaycan, deplasmanda Lihtenştayn'ı 1-0 mağlup etti. İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmada tek golle kazanan Azerbaycan, puanını 8'e yükseltti. Lihtenştayn ise 1 puanda kaldı.
UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 sezonunda D Ligi 2. Grup mücadelesinde Lihtenştayn ile Azerbaycan karşı karşıya geldi. Saat 22.45'te başlayan karşılaşmayı konuk ekip Azerbaycan 1-0 kazandı.
AZERBAYCAN PUANINI 8'E YÜKSELTTİ
Karşılaşma öncesinde D Ligi 2. Grup'ta 5 puanla lider durumda bulunan Azerbaycan, Lihtenştayn karşısında aldığı galibiyetle puanını 8'e yükseltti.
Mücadeleye 1 puanla son sırada başlayan Lihtenştayn ise sahasında aldığı mağlubiyetin ardından 1 puanda kaldı.