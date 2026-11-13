-°C
CANLI YAYIN
Anasayfa Haberler Gruplar Fikstür Sonuçlar Takımlar Galeri Video

Azerbaycan, Lihtenştayn'ı deplasmanda devirdi! Uluslar Ligi'nde liderliğini güçlendirdi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Azerbaycan, Lihtenştayn'ı deplasmanda devirdi! Uluslar Ligi'nde liderliğini güçlendirdi

UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 sezonunda D Ligi 2. Grup mücadelesinde Azerbaycan, deplasmanda Lihtenştayn'ı 1-0 mağlup etti. İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmada tek golle kazanan Azerbaycan, puanını 8'e yükseltti. Lihtenştayn ise 1 puanda kaldı.

UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 sezonunda D Ligi 2. Grup mücadelesinde Lihtenştayn ile Azerbaycan karşı karşıya geldi. Saat 22.45'te başlayan karşılaşmayı konuk ekip Azerbaycan 1-0 kazandı.

AZERBAYCAN PUANINI 8'E YÜKSELTTİ

Karşılaşma öncesinde D Ligi 2. Grup'ta 5 puanla lider durumda bulunan Azerbaycan, Lihtenştayn karşısında aldığı galibiyetle puanını 8'e yükseltti.

Mücadeleye 1 puanla son sırada başlayan Lihtenştayn ise sahasında aldığı mağlubiyetin ardından 1 puanda kaldı.

İzlanda Bulgaristan engelini farklı geçtiİzlanda Bulgaristan engelini farklı geçti İZLANDA BULGARİSTAN ENGELİNİ FARKLI GEÇTİ
Estonya, Lüksemburgu deplasmanda 1-0 mağlup ettiEstonya, Lüksemburgu deplasmanda 1-0 mağlup etti ESTONYA, LÜKSEMBURG'U DEPLASMANDA 1-0 MAĞLUP ETTİ

Oğuz Ogeday Erdoğdu
Editör
CANLI | Uluslar Ligi'nde kritik mücadele: Andorra'nın konuğu Cebelitarık
Sonraki Haber
CANLI | Uluslar Ligi'nde kritik mücadele: Andorra'nın konuğu Cebelitarık
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın