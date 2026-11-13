CANLI | Uluslar Ligi'nde kritik mücadele: Andorra'nın konuğu Cebelitarık
Giriş Tarihi:
UEFA Uluslar Ligi D Ligi 1. Grup'ta Andorra ile Cebelitarık karşı karşıya geliyor. Grupta 1 puanla son sırada bulunan Andorra, 2 puanla ikinci sırada yer alan Cebelitarık'ı konuk ediyor. Kritik mücadele saat 22.45'te başladı. Karşılaşmayı haberimizden canlı takip edebilirsiniz.
UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 sezonunda D Ligi 1. Grup mücadelesinde Andorra ile Cebelitarık karşı karşıya geliyor. Gruptaki dördüncü maçına çıkan Andorra ile üçüncü karşılaşmasını oynayan Cebelitarık, sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Futbolseverlerin merakla beklediği mücadele saat 22.45'te başladı.
Grupta 1 puanla son sırada bulunan Andorra, 2 puanla ikinci basamakta yer alan Cebelitarık karşısında galibiyet arıyor.
Mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz.