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Andorra, Cebelitarık'ı 2-0 mağlup etti! Uluslar Ligi'nde ilk galibiyet

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Andorra, Cebelitarık'ı 2-0 mağlup etti! Uluslar Ligi'nde ilk galibiyet

UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 sezonunda D Ligi 1. Grup mücadelesinde Andorra, sahasında Cebelitarık'ı 2-0 mağlup etti. İlk yarıyı 2-0 önde tamamlayan ev sahibi ekip, bu sonuçla organizasyondaki ilk galibiyetini elde ederek puanını 4'e yükseltti. Cebelitarık ise 2 puanda kaldı.

UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 sezonunda D Ligi 1. Grup mücadelesinde Andorra ile Cebelitarık karşı karşıya geldi. Saat 22.45'te başlayan karşılaşmayı ev sahibi Andorra 2-0 kazandı.

ANDORRA İLK GALİBİYETİNİ ALDI

Mücadele öncesinde D Ligi 1. Grup'ta 1 puanla son sırada bulunan Andorra, Cebelitarık karşısında aldığı galibiyetle puanını 4'e yükseltti.

Organizasyondaki ilk galibiyetini elde eden Andorra, böylece Cebelitarık'ı puan tablosunda geride bıraktı.

Karşılaşmaya 2 puanla ikinci sırada başlayan Cebelitarık ise aldığı mağlubiyetin ardından 2 puanda kaldı.

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Oğuz Ogeday Erdoğdu
Editör
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