Andorra, Cebelitarık'ı 2-0 mağlup etti! Uluslar Ligi'nde ilk galibiyet
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UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 sezonunda D Ligi 1. Grup mücadelesinde Andorra, sahasında Cebelitarık'ı 2-0 mağlup etti. İlk yarıyı 2-0 önde tamamlayan ev sahibi ekip, bu sonuçla organizasyondaki ilk galibiyetini elde ederek puanını 4'e yükseltti. Cebelitarık ise 2 puanda kaldı.
UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 sezonunda D Ligi 1. Grup mücadelesinde Andorra ile Cebelitarık karşı karşıya geldi. Saat 22.45'te başlayan karşılaşmayı ev sahibi Andorra 2-0 kazandı.
ANDORRA İLK GALİBİYETİNİ ALDI
Mücadele öncesinde D Ligi 1. Grup'ta 1 puanla son sırada bulunan Andorra, Cebelitarık karşısında aldığı galibiyetle puanını 4'e yükseltti.
Organizasyondaki ilk galibiyetini elde eden Andorra, böylece Cebelitarık'ı puan tablosunda geride bıraktı.
Karşılaşmaya 2 puanla ikinci sırada başlayan Cebelitarık ise aldığı mağlubiyetin ardından 2 puanda kaldı.