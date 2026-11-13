Andorra, Cebelitarık'ı 2-0 mağlup etti! Uluslar Ligi'nde ilk galibiyet

UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 sezonunda D Ligi 1. Grup mücadelesinde Andorra, sahasında Cebelitarık'ı 2-0 mağlup etti. İlk yarıyı 2-0 önde tamamlayan ev sahibi ekip, bu sonuçla organizasyondaki ilk galibiyetini elde ederek puanını 4'e yükseltti. Cebelitarık ise 2 puanda kaldı.