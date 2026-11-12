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Belçika yenilgisi sonrası Sergen Yalçın'dan dikkat çeken sözler! Arda Güler vurgusu

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Belçika yenilgisi sonrası Sergen Yalçın'dan dikkat çeken sözler! Arda Güler vurgusu

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi'nde Belçika'ya 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan teknik direktör Sergen Yalçın, takımın performansını ve savunmada yaşanan sorunları değerlendirdi. Arda Güler'e övgüler yağdıran Yalçın, "Arda'nın omuzlarında büyük bir yük olacak" dedi.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup'taki beşinci maçında Belçika'ya 2-1 mağlup oldu. Henüz galibiyetle tanışamayan ay-yıldızlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Takımın performansını değerlendiren Yalçın, Arda Güler'e övgülerde bulunurken savunmada yaşanan sorunlara da dikkat çekti.

BELÇİKA MAĞLUBİYETİ SONRASI SERGEN YALÇIN'DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR!

İLK 30 DAKİKADAKİ OYUNDAN MEMNUN

Maça iyi başladıklarını belirten Sergen Yalçın, "Müsabakanın tamamına baktığımızda çocuklar iyi mücadele etti. Ancak dediğim gibi, bu grupta maçlar yüksek seviyede oynanıyor. Çok iyi takımlarla karşılaşıyorsunuz. Oyuna iyi başladık. Sistemimizi biraz topu yere indirmek üzerine kurmuştuk. Yetenekli, ayağa iyi oynayan oyuncularımız var. Topun yerde kalmasını istedik. Maçın başında pres yapmaya başladık ve 20-30 dakika boyunca bu pres sonuç verdi. Kontrol tamamen bizdeydi. Golü de bulduk. O bölüme kadar oyunumuz çok iyiydi. Ancak 30 ile 45. dakikalar arasında kontrolü rakibe bıraktık. Tabii iyi bir takımla oynuyoruz. Onlar da buldukları pozisyonları gole çevirdiler" dedi.

Sergen Yalçın (AA)Sergen Yalçın (AA)

BELÇİKA KARŞISINDA KAÇAN FIRSATLARA DİKKAT ÇEKTİ

Karşılaşmada puan alabilecek fırsatlar yakaladıklarını belirten Yalçın, "Takımda uzun zamandır görülen bir savunma zafiyeti var. Bunu biraz çözmeye çalıştık. Oyunun genelinde bazı bölümlerde rakibin, bazı bölümlerde ise bizim üstünlüğü ele aldığımızı düşünüyorum. Hem ilk yarıda hem de ikinci yarıda çok net pozisyonlarımız vardı. Maçı kurtarabilirdik, bugünkü müsabakadan puan da alabilirdik. Mücadeleden memnunuz. Oyunun bazı bölümlerinden de çok memnunuz. Tabii bunu daha uzun süreye yaymamız gerekiyor. Bölüm bölüm değil, daha uzun süre oyunun içinde kalıp daha fazla mücadele etmeliyiz. Tahmin ediyorum, zamanla yavaş yavaş toparlanırız. Oyuncularımızla birlikte olduğumuz sürelerde bu sorunu çözebileceğimizi düşünüyorum. Bu, takım için önemli bir nokta. Ancak tekrar söylüyorum, mücadeleden gayet memnunuz" ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın (AA)Sergen Yalçın (AA)

"ARDA'NIN GOLÜ MÜKEMMELDİ"

Arda Güler'in performansını değerlendiren Yalçın, "Arda, kendisine ve gücüne yakışan bir oyun oynadı. Bence bugün takımın iyi oyuncularından biriydi. Attığı gol de mükemmeldi" diye konuştu.

"DOKU, BELÇİKA'NIN GALİBİYETİNDE ÖNEMLİ PAY SAHİPLERİNDEN BİRİYDİ"

Oğuz'u tercih etme nedenini açıklayan Yalçın, "Oğuz tercihine gelince, o bölgede 90 dakika boyunca aynı oyuncuyla devam etmeyeceğimi zaten söylemiştim. Sakatlıktan yeni çıkmıştı. Oğuz'u tercih etmemin sebebi, karşısında oynayan oyuncunun iyi olmasıydı. Bana göre Doku, Belçika'nın galibiyetinde en önemli pay sahiplerinden biriydi. Oğuz çabuk ve güçlü bir oyuncu. O bölgede daha fazla mücadele edebilecek ve daha sağlam durabilecek bir oyuncu olduğu için onu tercih ettik. Oğuz'un performansından da memnunum. Sahada kaldığı süre boyunca gayet iyi oynadı" dedi.

Sergen Yalçın (AA)Sergen Yalçın (AA)

SAKATLIKTAN DÖNEN OYUNCULARA DİKKAT ÇEKTİ

Bazı futbolcuların sakatlıktan yeni döndüğünü belirten Yalçın, "Takımımız gerçekten çok iyi oyunculardan oluşuyor. Bu iki karşılaşmada eksik oyuncularımız var. Sakatlıktan yeni dönmüş ve fiziksel olarak yeterli seviyeye ulaşamamış oyuncularımız bulunuyor. Oyun içerisinde bunun sıkıntısını biraz yaşadığımızı düşünüyorum. İyi oynadığımız bölümleri daha uzun süreye yayabilseydik belki sonuç çok daha farklı olabilirdi. Öncelikle şunu söyleyeyim, bugünkü maçta biraz ayrıntılarda boğulduk" ifadelerini kullandı.

"BUGÜNKÜ MAÇA İKİ ANTRENMANLA ÇIKTIK"

Takım içindeki arkadaşlık ortamından memnun olduğunu vurgulayan Yalçın, "Çok net pozisyonlarımız vardı. Şanssızlık da yaşadık. Gol de atabilirdik. Takım içerisinde çok güzel bir arkadaşlık ortamımız var. Oyuncularımız çok iyi karakterli. Kolej takımı havasındayız. Bunlardan çok memnunuz. Ufak tefek sorunlarımız var. Bunları da zamanla çözebileceğimizi düşünüyoruz. Henüz çok erken. Bugünkü maça iki antrenmanla çıktık. İki üç gün sonra çok zor bir maç daha oynayacağız" diye konuştu.

Sergen Yalçın (AA)Sergen Yalçın (AA)

BELÇİKA'NIN YÜKSEK TEMPOSUNU DEĞERLENDİRDİ

Belçika'nın oyun temposuna dikkat çeken Yalçın, "Bu seviyede, bu kadar tempolu oynamak kolay değil. Çok yüksek bir seviye, belki de en üst seviye. Belçika çok hareketli oynayan bir takım. Oyunun bazı bölümlerinde bu hareketliliğe cevap veremedik. Bunda bazı oyuncularımızın sakatlıktan dönmesinin ve fiziksel durumlarının da rolü var. Bu da önemli bir etken. Ancak bugün itibarıyla oyundan ve mücadeleden memnunuz. Kaybettik, tabii ki üzgünüz. Ancak oyuncularımızın mücadelesi, isteği, arzusu ve konsantrasyonu bana göre çok iyiydi. Bence bir süre sonra çok daha iyi yerlere geleceğiz. Şu an için henüz erken. Bunları düzeltmek için biraz zamana ihtiyacımız var. Bu süreçte sorunlarımızı giderebileceğimizi düşünüyoruz" dedi.

"TAKIM SAVUNMASI ÇOK ÖNEMLİ"

Savunmada yaşanan sorunlara değinen Yalçın, "Savunmayı sadece savunma oyuncuları yapmıyor. Bu seviyede takım savunması da çok önemli ve bunu çok iyi yapmak gerekiyor. Oyunun bazı bölümlerinde savunma yapmakta zorlandık. Normal bir müsabakada bunlar olabiliyor. Futbolda hata yapılmadan gol olmaz. Birilerinin hata yapması gerekiyor ki gol olsun. Oyuncularımız da maç içerisinde hata yapabilir. Bunu çok normal karşılıyoruz. Ancak bunları düzeltecek zamanımız olduğunda oyuncularımızla birlikte çalışacağız. Bugün oyuncuların konsantrasyonundan ve her şeyinden memnunum. Bu akşamki müsabakaya olumlu yönden bakmak istiyoruz. Kaybettiğimiz bir maç ama belki de bundan sonraki süreçte bize çok şey kazandıracak bir karşılaşma olabilir. Bunu zamanla göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın (AA)Sergen Yalçın (AA)

ARDA GÜLER'İN SORUMLULUĞUNA VURGU YAPTI

Arda Güler'in takımın en önemli oyuncularından biri olduğunu vurgulayan Yalçın, "Arda, tabii ki takımımızın en önemli oyuncusu. Merkezde oynuyor. Bütün atakları yönlendiren, özellikle hücumda birçok sorunu çözen bir oyuncu. Bizim için çok değerli. Onun yapacağı işler çok önemli ancak diğer oyuncularımızın da onunla birlikte çözüm üretmemize yardımcı olması gerekiyor. O, üstlenebileceği sorumluluğu zaten maçlarda alıyor. Bugün de aldı. Bugünkü performansından çok memnundum. Diğer oyuncularımızdan bazılarının sakatlık problemleri var. Bazıları yüzde 100 hazır değil. Ancak bir milli takımımız ve oyuncu grubumuz var. O grubun yüzde 80'ini zaten çağırdık. Oyuncularla konuştuk. Onları belirli sürelerde kullanmaya çalıştık. Tabii ki Arda'nın omuzlarında büyük bir yük olacak. Çünkü takımın en önemli oyuncusu" diye konuştu.

Oğuz Ogeday Erdoğdu
Editör
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