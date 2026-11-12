Belçika yenilgisi sonrası Sergen Yalçın'dan dikkat çeken sözler! Arda Güler vurgusu
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi'nde Belçika'ya 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan teknik direktör Sergen Yalçın, takımın performansını ve savunmada yaşanan sorunları değerlendirdi. Arda Güler'e övgüler yağdıran Yalçın, "Arda'nın omuzlarında büyük bir yük olacak" dedi.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup'taki beşinci maçında Belçika'ya 2-1 mağlup oldu. Henüz galibiyetle tanışamayan ay-yıldızlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Takımın performansını değerlendiren Yalçın, Arda Güler'e övgülerde bulunurken savunmada yaşanan sorunlara da dikkat çekti.
İLK 30 DAKİKADAKİ OYUNDAN MEMNUN
Maça iyi başladıklarını belirten Sergen Yalçın, "Müsabakanın tamamına baktığımızda çocuklar iyi mücadele etti. Ancak dediğim gibi, bu grupta maçlar yüksek seviyede oynanıyor. Çok iyi takımlarla karşılaşıyorsunuz. Oyuna iyi başladık. Sistemimizi biraz topu yere indirmek üzerine kurmuştuk. Yetenekli, ayağa iyi oynayan oyuncularımız var. Topun yerde kalmasını istedik. Maçın başında pres yapmaya başladık ve 20-30 dakika boyunca bu pres sonuç verdi. Kontrol tamamen bizdeydi. Golü de bulduk. O bölüme kadar oyunumuz çok iyiydi. Ancak 30 ile 45. dakikalar arasında kontrolü rakibe bıraktık. Tabii iyi bir takımla oynuyoruz. Onlar da buldukları pozisyonları gole çevirdiler" dedi.
BELÇİKA KARŞISINDA KAÇAN FIRSATLARA DİKKAT ÇEKTİ
Karşılaşmada puan alabilecek fırsatlar yakaladıklarını belirten Yalçın, "Takımda uzun zamandır görülen bir savunma zafiyeti var. Bunu biraz çözmeye çalıştık. Oyunun genelinde bazı bölümlerde rakibin, bazı bölümlerde ise bizim üstünlüğü ele aldığımızı düşünüyorum. Hem ilk yarıda hem de ikinci yarıda çok net pozisyonlarımız vardı. Maçı kurtarabilirdik, bugünkü müsabakadan puan da alabilirdik. Mücadeleden memnunuz. Oyunun bazı bölümlerinden de çok memnunuz. Tabii bunu daha uzun süreye yaymamız gerekiyor. Bölüm bölüm değil, daha uzun süre oyunun içinde kalıp daha fazla mücadele etmeliyiz. Tahmin ediyorum, zamanla yavaş yavaş toparlanırız. Oyuncularımızla birlikte olduğumuz sürelerde bu sorunu çözebileceğimizi düşünüyorum. Bu, takım için önemli bir nokta. Ancak tekrar söylüyorum, mücadeleden gayet memnunuz" ifadelerini kullandı.
"ARDA'NIN GOLÜ MÜKEMMELDİ"
Arda Güler'in performansını değerlendiren Yalçın, "Arda, kendisine ve gücüne yakışan bir oyun oynadı. Bence bugün takımın iyi oyuncularından biriydi. Attığı gol de mükemmeldi" diye konuştu.
"DOKU, BELÇİKA'NIN GALİBİYETİNDE ÖNEMLİ PAY SAHİPLERİNDEN BİRİYDİ"
Oğuz'u tercih etme nedenini açıklayan Yalçın, "Oğuz tercihine gelince, o bölgede 90 dakika boyunca aynı oyuncuyla devam etmeyeceğimi zaten söylemiştim. Sakatlıktan yeni çıkmıştı. Oğuz'u tercih etmemin sebebi, karşısında oynayan oyuncunun iyi olmasıydı. Bana göre Doku, Belçika'nın galibiyetinde en önemli pay sahiplerinden biriydi. Oğuz çabuk ve güçlü bir oyuncu. O bölgede daha fazla mücadele edebilecek ve daha sağlam durabilecek bir oyuncu olduğu için onu tercih ettik. Oğuz'un performansından da memnunum. Sahada kaldığı süre boyunca gayet iyi oynadı" dedi.