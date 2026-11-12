Sergen Yalçın (AA) SAKATLIKTAN DÖNEN OYUNCULARA DİKKAT ÇEKTİ Bazı futbolcuların sakatlıktan yeni döndüğünü belirten Yalçın, "Takımımız gerçekten çok iyi oyunculardan oluşuyor. Bu iki karşılaşmada eksik oyuncularımız var. Sakatlıktan yeni dönmüş ve fiziksel olarak yeterli seviyeye ulaşamamış oyuncularımız bulunuyor. Oyun içerisinde bunun sıkıntısını biraz yaşadığımızı düşünüyorum. İyi oynadığımız bölümleri daha uzun süreye yayabilseydik belki sonuç çok daha farklı olabilirdi. Öncelikle şunu söyleyeyim, bugünkü maçta biraz ayrıntılarda boğulduk" ifadelerini kullandı. "BUGÜNKÜ MAÇA İKİ ANTRENMANLA ÇIKTIK" Takım içindeki arkadaşlık ortamından memnun olduğunu vurgulayan Yalçın, "Çok net pozisyonlarımız vardı. Şanssızlık da yaşadık. Gol de atabilirdik. Takım içerisinde çok güzel bir arkadaşlık ortamımız var. Oyuncularımız çok iyi karakterli. Kolej takımı havasındayız. Bunlardan çok memnunuz. Ufak tefek sorunlarımız var. Bunları da zamanla çözebileceğimizi düşünüyoruz. Henüz çok erken. Bugünkü maça iki antrenmanla çıktık. İki üç gün sonra çok zor bir maç daha oynayacağız" diye konuştu.

Sergen Yalçın (AA) BELÇİKA'NIN YÜKSEK TEMPOSUNU DEĞERLENDİRDİ Belçika'nın oyun temposuna dikkat çeken Yalçın, "Bu seviyede, bu kadar tempolu oynamak kolay değil. Çok yüksek bir seviye, belki de en üst seviye. Belçika çok hareketli oynayan bir takım. Oyunun bazı bölümlerinde bu hareketliliğe cevap veremedik. Bunda bazı oyuncularımızın sakatlıktan dönmesinin ve fiziksel durumlarının da rolü var. Bu da önemli bir etken. Ancak bugün itibarıyla oyundan ve mücadeleden memnunuz. Kaybettik, tabii ki üzgünüz. Ancak oyuncularımızın mücadelesi, isteği, arzusu ve konsantrasyonu bana göre çok iyiydi. Bence bir süre sonra çok daha iyi yerlere geleceğiz. Şu an için henüz erken. Bunları düzeltmek için biraz zamana ihtiyacımız var. Bu süreçte sorunlarımızı giderebileceğimizi düşünüyoruz" dedi. "TAKIM SAVUNMASI ÇOK ÖNEMLİ" Savunmada yaşanan sorunlara değinen Yalçın, "Savunmayı sadece savunma oyuncuları yapmıyor. Bu seviyede takım savunması da çok önemli ve bunu çok iyi yapmak gerekiyor. Oyunun bazı bölümlerinde savunma yapmakta zorlandık. Normal bir müsabakada bunlar olabiliyor. Futbolda hata yapılmadan gol olmaz. Birilerinin hata yapması gerekiyor ki gol olsun. Oyuncularımız da maç içerisinde hata yapabilir. Bunu çok normal karşılıyoruz. Ancak bunları düzeltecek zamanımız olduğunda oyuncularımızla birlikte çalışacağız. Bugün oyuncuların konsantrasyonundan ve her şeyinden memnunum. Bu akşamki müsabakaya olumlu yönden bakmak istiyoruz. Kaybettiğimiz bir maç ama belki de bundan sonraki süreçte bize çok şey kazandıracak bir karşılaşma olabilir. Bunu zamanla göreceğiz" ifadelerini kullandı.