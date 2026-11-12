Turkuvaz Medya’nın yayıncılığını üstlendiği UEFA Uluslar Ligi’nde heyecan hız kesmeden devam ediyor. A Ligi 3. Grup’ta İngiltere ile Hırvatistan karşı karşıya gelecek. Wembley Stadı’nda oynanacak dev mücadelede İngiltere çeyrek final biletini, Hırvatistan ise kötü gidişata son vermeyi hedefleyecek. Karşılaşma, saat 22.45’te A2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'ta gözler İngiltere ile Hırvatistan arasında oynanacak kritik mücadeleye çevrildi.

Thomas Tuchel yönetimindeki İngiltere, gruptaki başarılı performansını sürdürerek çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor. Hırvatistan ise güçlü rakibi karşısında puan ya da puanlar alarak kötü gidişatına son vermek istiyor. Wembley Stadı'nda oynanacak karşılaşma, iki takımın grup hedefleri açısından büyük önem taşıyor.

İNGİLTERE-HIRVATİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Futbolseverlerin merakla beklediği İngiltere-Hırvatistan karşılaşması, 12 Kasım 2026 Perşembe günü oynanacak. İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nın ev sahipliği yapacağı mücadele, Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak.

İNGİLTERE-HIRVATİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Uluslar Ligi'ndeki kritik karşılaşmanın yayın bilgisi de belli oldu. Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği İngiltere-Hırvatistan mücadelesi, A2 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.