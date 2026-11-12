Kevin De Bruyne'den maç sonu çok konuşulacak Arda Güler itirafı!
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi'nde Belçika'ya 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Kevin De Bruyne, Arda Güler'e övgüler yağdırdı. Belçikalı yıldız, maç planlarını milli futbolcuya göre hazırladıklarını söyledi.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi'nde Belçika'ya 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından konuşan Kevin De Bruyne, Arda Güler hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Belçikalı yıldız, bütün sorumluluğun Arda Güler'in üzerinde olduğunu belirterek maç planlarını buna göre hazırladıklarını söyledi.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında Belçika'yı İzmir'de konuk etti. Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de başlayan mücadele, ATV ekranlarından canlı yayınlandı.
Ay-yıldızlı ekip, Arda Güler'in attığı şahane golle öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı. Karşılaşma, Belçika'nın 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi.
"DOĞRU ZAMANDA DOĞRU YERDEYDİM"
Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Belçikalı yıldız Kevin De Bruyne, maçtaki performansını değerlendirdi.
De Bruyne, "Doğru zamanda doğru yerdeydim, goller attım" ifadelerini kullandı.
"BÜTÜN SORUMLULUK ARDA'NIN ÜZERİNDEYDİ"
Arda Güler'in performansına da değinen De Bruyne, milli futbolcuya övgülerde bulundu.
Belçikalı yıldız, "Arda Güler muhteşem bir futbolcu. Türkiye'de gözümüz hep onun üzerindeydi. Diğer takım arkadaşları daha fazla sorumluluk almalı. Çünkü bütün sorumluluk Arda'nın üzerindeydi. Biz de planımızı ona göre yaptık" dedi.
"DÜNYANIN EN İYİ FUTBOLCULARINDAN BİRİ"
Arda Güler'in dünya futbolundaki yerine de dikkat çeken De Bruyne, "Arda Güler, dünyanın en iyi kulüplerinden birinde ve dünyanın en iyi futbolcularından biri" ifadelerini kullandı.