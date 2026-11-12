A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi'nde Belçika'ya 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından konuşan Kevin De Bruyne, Arda Güler hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Belçikalı yıldız, bütün sorumluluğun Arda Güler'in üzerinde olduğunu belirterek maç planlarını buna göre hazırladıklarını söyledi.

Türkiye-Belçika maçı (AA)

"BÜTÜN SORUMLULUK ARDA'NIN ÜZERİNDEYDİ"

Arda Güler'in performansına da değinen De Bruyne, milli futbolcuya övgülerde bulundu.

Belçikalı yıldız, "Arda Güler muhteşem bir futbolcu. Türkiye'de gözümüz hep onun üzerindeydi. Diğer takım arkadaşları daha fazla sorumluluk almalı. Çünkü bütün sorumluluk Arda'nın üzerindeydi. Biz de planımızı ona göre yaptık" dedi.

"DÜNYANIN EN İYİ FUTBOLCULARINDAN BİRİ"

Arda Güler'in dünya futbolundaki yerine de dikkat çeken De Bruyne, "Arda Güler, dünyanın en iyi kulüplerinden birinde ve dünyanın en iyi futbolcularından biri" ifadelerini kullandı.