CANLI | Uluslar Ligi'nde zirve yarışı: Arnavutluk-Finlandiya maçı

UEFA Uluslar Ligi C1 Grubu'nda Arnavutluk ile Finlandiya karşı karşıya geliyor. Grupta 9 puanla lider durumda bulunan Arnavutluk, 7 puanla üçüncü sırada yer alan Finlandiya'yı konuk ediyor. Kritik mücadele saat 22.45'te başladı. Karşılaşmanın tüm gelişmelerini haberimizden canlı takip edebilirsiniz.