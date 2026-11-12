CANLI | Uluslar Ligi'nde zirve yarışı: Arnavutluk-Finlandiya maçı
Giriş Tarihi:
UEFA Uluslar Ligi C1 Grubu'nda Arnavutluk ile Finlandiya karşı karşıya geliyor. Grupta 9 puanla lider durumda bulunan Arnavutluk, 7 puanla üçüncü sırada yer alan Finlandiya'yı konuk ediyor. Kritik mücadele saat 22.45'te başladı. Karşılaşmanın tüm gelişmelerini haberimizden canlı takip edebilirsiniz.
EFA Uluslar Ligi 2026-2027 sezonunda C Ligi 1. Grup mücadelesinde Arnavutluk ile Finlandiya karşı karşıya geliyor. Gruptaki beşinci maçlarına çıkan iki takım da sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma, Air Albania Stadium'da saat 22.45'te başladı.
Grupta 9 puanla liderlik koltuğunda bulunan Arnavutluk, 7 puanla üçüncü sırada yer alan Finlandiya karşısında galibiyet arıyor. Finlandiya ise deplasmandan 3 puanla ayrılarak rakibini geride bırakmayı hedefliyor.
Mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz.