Uluslar Ligi'nde heyecan hız kesmeden devam ediyor. B Ligi 2. Grup'ta yer alan Kuzey İrlanda, sahasında Gürcistan'ı ağırlıyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı takip edebilirsiniz.

UEFA Uluslar Ligi maçları kapsamında Kuzey İrlanda ile Gürcistan karşı karşıya geliyor.

Ev sahibi Kuzey İrlanda, 3 maçta 7 puan topladı.

Konuk ekip Gürcistan ise istediği başlangıcı yapamadı ve 3 maçta sadece 1 puan toplayabildi.

Futbolseverlerin takip edeceği Kuzey İrlanda - Gürcistan maçını canlı takip etmek, anlık skor durumunu öğrenmek ve karşılaşmaya dair bilgilere ulaşmak için UEFA Uluslar Ligi canlı anlatım sayfasını takip edebilirsiniz.