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Bosna-Hersek'in kritik Polonya sınavı: Uluslar Ligi'nde B Ligi mücadelesi

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Bosna-Hersek'in kritik Polonya sınavı: Uluslar Ligi'nde B Ligi mücadelesi

Uluslar Ligi'nde heyecan hız kesmeden devam ediyor. B Ligi 4. Grup'ta yer alan Bosna-Hersek, sahasında Polonya'yı ağırlıyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı takip edebilirsiniz.

UEFA Uluslar Ligi maçları kapsamında Bosna Hersek ile Polonya karşı karşıya geliyor.

Ev sahibi Bosna-Hersek, grupta henüz yenilgi yüzü görmedi ve 5 puan topladı.

Konuk ekip Polonya ise son maçında Romanya'yı 6-0'la geçti ve puanını 4 yaptı.

Futbolseverlerin takip edeceği Bosna Hersek - Polonya maçını canlı takip etmek, anlık skor durumunu öğrenmek ve karşılaşmaya dair bilgilere ulaşmak için UEFA Uluslar Ligi canlı anlatım sayfasını takip edebilirsiniz.

Bosna-Hersek'in kritik Polonya sınavı: Uluslar Ligi'nde B Ligi mücadelesi - 1

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