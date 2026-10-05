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4’er puanlı iki takımın Uluslar Ligi’ndeki kritik mücadelesi: Ukrayna'nın konuğu Macaristan

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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4’er puanlı iki takımın Uluslar Ligi’ndeki kritik mücadelesi: Ukrayna'nın konuğu Macaristan

Uluslar Ligi'nde heyecan hız kesmeden devam ediyor. B Ligi 2. Grup'ta yer alan Ukrayna, sahasında Macaristan'ı ağırlıyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı takip edebilirsiniz.

UEFA Uluslar Ligi maçları kapsamında Ukrayna ile Macaristan karşı karşıya geliyor.

Ev sahibi Ukrayna, 3 maçta 4 puan topladı.

Konuk ekip Macaristan ise son maçını kazandı ve puanını 4'e yükseltti.

Futbolseverlerin takip edeceği Ukrayna - Macaristan maçını canlı takip etmek, anlık skor durumunu öğrenmek ve karşılaşmaya dair bilgilere ulaşmak için UEFA Uluslar Ligi canlı anlatım sayfasını takip edebilirsiniz.

4’er puanlı iki takımın Uluslar Ligi’ndeki kritik mücadelesi: Ukrayna'nın konuğu Macaristan - 1

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