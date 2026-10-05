4’er puanlı iki takımın Uluslar Ligi’ndeki kritik mücadelesi: Ukrayna'nın konuğu Macaristan
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Uluslar Ligi'nde heyecan hız kesmeden devam ediyor. B Ligi 2. Grup'ta yer alan Ukrayna, sahasında Macaristan'ı ağırlıyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı takip edebilirsiniz.
UEFA Uluslar Ligi maçları kapsamında Ukrayna ile Macaristan karşı karşıya geliyor.
Ev sahibi Ukrayna, 3 maçta 4 puan topladı.
Konuk ekip Macaristan ise son maçını kazandı ve puanını 4'e yükseltti.
Futbolseverlerin takip edeceği Ukrayna - Macaristan maçını canlı takip etmek, anlık skor durumunu öğrenmek ve karşılaşmaya dair bilgilere ulaşmak için UEFA Uluslar Ligi canlı anlatım sayfasını takip edebilirsiniz.