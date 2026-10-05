UEFA Uluslar Ligi'nde Romanya, İsveç karşısında kritik bir mücadeleye çıkıyor. İlk maçında İsveç'e 2-1 mağlup olan Romanya, ardından sahasında Bosna-Hersek'e 4-2 yenildi. Son karşılaşmasında ise Polonya deplasmanında 6-0'lık ağır bir mağlubiyet yaşayan Romanya, ilk üç maç sonunda galibiyetle tanışamadı. Üst üste aldığı mağlubiyetlerin ardından Romanya, sahasında İsveç'i yenerek kötü gidişata son vermeyi hedefliyor. Gruptaki konumu açısından büyük önem taşıyan karşılaşmada ev sahibi ekip 3 puan peşinde.

İSVEÇ YENİLMEZLİK SERİSİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

UEFA Uluslar Ligi'nde İsveç, Romanya deplasmanında kritik bir mücadeleye çıkıyor. Turnuvaya Romanya karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetle başlayan İsveç, ikinci maçında Polonya'yı 3-1 mağlup ederek ikide iki yaptı. Son karşılaşmasında ise Bosna-Hersek ile deplasmanda 1-1 berabere kalan İsveç, ilk üç maç sonunda yenilgi yüzü görmedi. İki galibiyet ve bir beraberlikle yoluna devam eden İsveç, Romanya karşısında da yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor. Gruptaki sıralama açısından önem taşıyan mücadelede İsveç, deplasmandan 3 puanla ayrılmanın peşinde.