Uluslar Ligi’nde kritik randevu A Para'da! Romanya-İsveç karşılaşması 21.45'te
Turkuvaz Medya aracılığıyla yayınlanan 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi sezonunun dördüncü hafta programında yer alan mücadelede Romanya ve İsveç karşı karşıya gelecek. B Ligi 4. Grup’ta mücadele eden iki ekip de yeni sezonda iddiasını sürdürmek ve gruptaki dördüncü maçından 3 puanla ayrılmak için sahaya çıkacak. Futbolseverlerin merakla beklediği kritik karşılaşma saat 21.45’te başlayacak ve A Para'dan canlı yayınlanacak.
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği UEFA Uluslar Ligi'nin mücadeleci ekiplerinden Romanya, yeni sezonun dördüncü maçında İsveç'i Bükreş'teki Arena Nationala'da konuk edecek.
B Ligi'nde 4. Grup'ta mücadele eden iki takımın karşı karşıya geleceği kritik mücadele saat 21.45'te başlayacak. Maçta Azerbaycanlı hakem Elçin Məsiyev düdük çalacak.
ROMANYA-İSVEÇ MAÇI A PARA'DA
Arena Nationala'da oynanacak maç 21.45'te başlayacak. Grubun diğer maçında aynı saatte Bosna-Hersek evinde Polonya'yı konuk edecek.
MUHTEMEL İLK 11'LER
ROMANYA: Radu; Ratiu, Coubis, Burca, Eissat; Olaru, M Marin, Baluta, Stanciu; Man, Birligea
İSVEÇ: Johansson; Gudmundsson, Lindelof, E Smith, Dahl; Bernhardsson, Larsson, Karlstrom, Nanasi; Gyokeres, Zeneli
ROMANYA KÖTÜ GİDİŞATA SON VERMEK İSTİYOR
UEFA Uluslar Ligi'nde Romanya, İsveç karşısında kritik bir mücadeleye çıkıyor. İlk maçında İsveç'e 2-1 mağlup olan Romanya, ardından sahasında Bosna-Hersek'e 4-2 yenildi. Son karşılaşmasında ise Polonya deplasmanında 6-0'lık ağır bir mağlubiyet yaşayan Romanya, ilk üç maç sonunda galibiyetle tanışamadı. Üst üste aldığı mağlubiyetlerin ardından Romanya, sahasında İsveç'i yenerek kötü gidişata son vermeyi hedefliyor. Gruptaki konumu açısından büyük önem taşıyan karşılaşmada ev sahibi ekip 3 puan peşinde.
İSVEÇ YENİLMEZLİK SERİSİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR
UEFA Uluslar Ligi'nde İsveç, Romanya deplasmanında kritik bir mücadeleye çıkıyor. Turnuvaya Romanya karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetle başlayan İsveç, ikinci maçında Polonya'yı 3-1 mağlup ederek ikide iki yaptı. Son karşılaşmasında ise Bosna-Hersek ile deplasmanda 1-1 berabere kalan İsveç, ilk üç maç sonunda yenilgi yüzü görmedi. İki galibiyet ve bir beraberlikle yoluna devam eden İsveç, Romanya karşısında da yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor. Gruptaki sıralama açısından önem taşıyan mücadelede İsveç, deplasmandan 3 puanla ayrılmanın peşinde.