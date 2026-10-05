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İlk üç maçını kazanan lider Karadağ’ın rakibi 3 puandaki Ermenistan

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İlk üç maçını kazanan lider Karadağ’ın rakibi 3 puandaki Ermenistan

Uluslar Ligi'nde heyecan hız kesmeden devam ediyor. C Ligi 2. Grup'ta yer alan Karadağ, sahasında Ermenistan'yı ağırlıyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı takip edebilirsiniz.

UEFA Uluslar Ligi maçları kapsamında Karadağ ile Ermenistan karşı karşıya geliyor.

Ev sahibi Karadağ, oynadığı 3 maçtan da galip ayrılarak liderlik koltuğuna oturdu.

Konuk ekip Ermenistan ise son maçında yenildi ve 3 puanda kaldı.

Futbolseverlerin takip edeceği Karadağ - Ermenistan maçını canlı takip etmek, anlık skor durumunu öğrenmek ve karşılaşmaya dair bilgilere ulaşmak için UEFA Uluslar Ligi canlı anlatım sayfasını takip edebilirsiniz.

İlk üç maçını kazanan lider Karadağ’ın rakibi 3 puandaki Ermenistan - 1

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