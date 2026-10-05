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Bizim Çocuklar A Ligi'nde nasıl kalabilir? İşte tüm olası senaryolar

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Bizim Çocuklar A Ligi'nde nasıl kalabilir? İşte tüm olası senaryolar

UEFA Uluslar Ligi’nde A Milli Takım’ın A Ligi’ndeki geleceği için kritik viraja girildi. Ay-yıldızlılar, grup sonuncuları arasında yapılan dördüncüler sıralamasında 0 puan ve -7 averajla son basamakta yer alıyor. Galler’in 3 puanla ilk sırada bulunduğu tabloda Sırbistan ve Çekya’nın da henüz puanı yok. Peki Türkiye A Ligi’nde nasıl kalır, hangi sonuçlar play-off kapısını açar? İşte Milli Takım’ın kaderini belirleyecek hesap...

UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Takım için A Ligi'nde kalma mücadelesi devam ediyor. Organizasyonun formatı gereği yalnızca grup içindeki sıralama değil, A Ligi'ndeki dört grubun sonuncuları arasında oluşacak genel sıralama da Türkiye'nin kaderi açısından önem taşıyor.

Türkiye-Fransa maçı (AA)Türkiye-Fransa maçı (AA)

ULUSLAR LİGİ A LİGİ'NDE FORMAT NASIL?

A Ligi'nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar çeyrek finale yükseliyor. En iyi iki grup üçüncüsü doğrudan A Ligi'nde kalırken, diğer iki üçüncü ise B Ligi'nde gruplarını ikinci sırada bitiren ekiplerle play-off oynuyor.

Uluslar Ligi Formatı (A Spor)Uluslar Ligi Formatı (A Spor)

GRUP SONUNCULARI

Grup sonuncuları için de benzer bir sıralama uygulanıyor. Dört grup dördüncüsü kendi arasında sıralanıyor. En iyi iki dördüncü, B Ligi'ndeki iki grup ikincisiyle A Ligi'nde kalabilmek için play-off oynarken, en kötü iki dördüncü doğrudan B Ligi'ne düşüyor.

B Ligi'nde gruplarını lider tamamlayan dört takım ise doğrudan A Ligi'ne yükseliyor. Yeni format kapsamında 2028-29 sezonundan itibaren A Ligi 18 takımla oynanacak.

Türkiye-Fransa maçı (AA)Türkiye-Fransa maçı (AA)

TÜRKİYE DÖRDÜNCÜLER SIRALAMASINDA SON BASAMAKTA

A Milli Takım açısından kritik hesap da burada başlıyor. Mevcut tabloda dört grup sonuncusu arasında Galler ilk sırada bulunuyor. Galler, 1 galibiyet ve 3 puanla rakiplerinin önünde yer alırken 2 gol attı ve -3 averaja sahip.

Sırbistan henüz puan alamamasına rağmen attığı 3 gol ve -5 averajıyla ikinci basamakta. Çekya da puansız durumda ve 2 gol atarken averajı -5.

Türkiye ise mevcut dördüncüler sıralamasında 4. sırada bulunuyor. Ay-yıldızlılar henüz puanla tanışamazken 1 gol attı ve -7 averaja sahip.

En iyi dördüncüler listesi ( ahaber.com.tr)En iyi dördüncüler listesi ( ahaber.com.tr)

MİLLİ TAKIM İÇİN HER PUAN KRİTİK

Türkiye'nin A Ligi'nde kalabilmesi açısından öncelikli hedef, grubunda son sıradan kurtulmak olacak. Ancak A Milli Takım'ın grubu dördüncü tamamlaması halinde diğer grupların dördüncüleriyle yapılacak sıralama belirleyici hale gelecek.

Mevcut tabloda son sırada bulunan Türkiye'nin, dördüncüler sıralamasında en azından ilk ikiye yükselmesi, doğrudan küme düşmek yerine A Ligi'nde kalmak için play-off oynama hakkı anlamına geliyor. Bu nedenle kalan karşılaşmalarda alınacak puanların yanı sıra averaj ve atılan gol gibi sıralama kriterleri de önem taşıyor.

Şu anki tablo Türkiye açısından dezavantajlı görünse de yarış tamamlanmış değil. Sırbistan ve Çekya'nın da puansız olması, dördüncüler sıralamasındaki dengelerin kalan maçlarda değişebileceğini gösteriyor. Ay-yıldızlıların alacağı sonuçlar ve diğer gruplardaki dördüncülerin performansı, Türkiye'nin A Ligi'ndeki geleceğini belirleyecek.

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