Bizim Çocuklar A Ligi'nde nasıl kalabilir? İşte tüm olası senaryolar

UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Takım için A Ligi'nde kalma mücadelesi devam ediyor. Organizasyonun formatı gereği yalnızca grup içindeki sıralama değil, A Ligi'ndeki dört grubun sonuncuları arasında oluşacak genel sıralama da Türkiye'nin kaderi açısından önem taşıyor.

A Ligi'nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar çeyrek finale yükseliyor. En iyi iki grup üçüncüsü doğrudan A Ligi'nde kalırken, diğer iki üçüncü ise B Ligi'nde gruplarını ikinci sırada bitiren ekiplerle play-off oynuyor.

Uluslar Ligi Formatı (A Spor)

GRUP SONUNCULARI

Grup sonuncuları için de benzer bir sıralama uygulanıyor. Dört grup dördüncüsü kendi arasında sıralanıyor. En iyi iki dördüncü, B Ligi'ndeki iki grup ikincisiyle A Ligi'nde kalabilmek için play-off oynarken, en kötü iki dördüncü doğrudan B Ligi'ne düşüyor.

B Ligi'nde gruplarını lider tamamlayan dört takım ise doğrudan A Ligi'ne yükseliyor. Yeni format kapsamında 2028-29 sezonundan itibaren A Ligi 18 takımla oynanacak.