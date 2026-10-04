"Bu seviyede ilk kez mücadele ediyor olsak da herkese karşı kazanmak istiyoruz. İlk kez bu seviyede olduğumuzu özellikle söylüyorum çünkü ülke olarak burada mücadele etme alışkanlığımız yok. Deneyim kazanarak yolumuza devam ediyoruz. Maalesef Arda yok. Biliyorsunuz Hakan, Kenan, Barış, Orkun ve Mert Müldür de yok. Bunların hepsi bizim için çok önemli oyuncular. Ancak bu durumu yeni yüzleri görme adına bir fırsat olarak değerlendirebiliriz. Güzel bir sonuç alacağımıza dair ümitliyim."

"AĞIR VE HAKSIZ ELEŞTİRİLER FUTBOLCULARI ETKİLİYOR"

"Futbolun dinamiklerini tamamen bildiğimi siz de bilirsiniz. Elbette her türlü eleştiriye açığım ancak mantık dışı eleştirileri dinlemiyorum. Tarihimizde ilk kez A Ligi'nde mücadele ediyoruz. Bunu hep birlikte başardık ancak şu anda çok büyük ve önemli eksiklerle mücadele ediyoruz. Farklı bir senaryoda olsaydık kendimizi tarttığımız bir durum ortaya çıkmayacaktı fakat şu anda kendimizi tartabileceğimiz bir senaryo var."

"Beni üzen tek konu futbolcularımıza yönelik ağır ve haksız eleştiriler. Onlar da bizim gibi insan ve eleştiriler haksız, ağır olduğunda bundan etkilenebilirler. Öyle farklı bir noktaya geldik ki geçen basın toplantısında bana 3. Lig'de oynayan 31 yaşındaki bir forvetten bahsedildi. Açıkçası 31 yaşındaki o forveti kadroya almam istendi. Sizden ricam futbolcularımıza destek vermeniz. Ağır ve haksız eleştiriler olduğunda nasıl yüzde 5-10 performans kaybı yaşanabiliyorsa, destek verdiğinizde bunun tam tersine yüzde 5-10 daha fazla performans gösterebilirler. Kim olursa olsun aynı şeyi hisseder. Onlar da bizler gibi duyguları olan insanlar. Bu nedenle futbolcularımıza en iyi şekilde destek vermemiz gerektiğine inanıyorum."