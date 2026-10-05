Bizim Çocuklar İtalya deplasmanında 3-1 mağlup
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki dördüncü maçında deplasmanda İtalya ile karşılaştı. Bologna'daki Renato Dall'Ara Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayan mücadele ATV'den naklen yayınlandı. Gruptaki ilk üç maçını kaybeden Türkiye, İtalya deplasmanında ilk puanlarını almaya çalıştı. Millilerimiz, konuk olduğu İtalya karşısında 3-1 mağlup oldu.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki dördüncü maçında deplasmanda İtalya ile karşı karşıya geldi. İtalya'nın Bologna şehrindeki Renato Dall'Ara Stadı'nda, TSİ 21.45'te başlayan karşılaşma, ATV'den naklen yayınlandı.
Mücadeleyi Polonya Futbol Federasyonundan Szymon Marciniak yönetti. Marciniak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Tomasz Listkiewicz ve Adam Kupsik yaptı. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Karol Arys oldu.
Bizim Çocuklar, konuk olduğu İtalya'ya 3-1 mağlup oldu ve 4. maçında da puanla tanışamadı.
Grubun diğer maçında Fransa ile Belçika, Paris'te TSİ 21.45'te karşılaştı. Fransa mücadeleyi 4-1 kazandı.
KARŞILAŞMADA POZİSYONLAR
İLK GOL İTALYA'DAN
26. dakikada Scamacca, ceza sahasındaki karambolde önünde kalan topu ağlara gönderdi.
GOL GOL GOL!
Aral Şimşir ile beraberlik golü. Şimdi skor 1-1
SEVİNCİMİZ KISA SÜRDÜ!
İtalya, Calafiori'nin golüyle Milli Takımımız karşısında yeniden öne geçiyor.
MAÇTA 4. GOL
İtalya, 87. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Esposito sahnede.
MAÇTAN NOTLAR (İlk yarı)
Karşılaşmanın 13. dakikasında ay-yıldızlıların atağında Ozan Kabak'ın uzaktan yaptığı vuruşta kaleci Donnarumma, sağa uzanarak topu güçlükle kornere çeldi.
15. dakikada, A Milli Futbol Takımı, İtalya kalesini uzaktan bir kez daha yokladı. Salih Özcan'ın yaklaşık 20 metreden çektiği şutta kaleci Donnarumma soluna uzanarak, topun ağlarla buluşmasına engel oldu.
17. dakikada yine ay-yıldızlıların atağında İrfan Can Kahveci topu İtalya ceza sahası içine ortaladı, Yunus Akgün'ün kafa vuruşunda Donnarumma bir kez daha gole izin vermedi.
26. dakikada gelişen İtalya atağında Di Lorenzo, topu sağ kanattan penaltı noktası üzerine havadan ortaladı. Ozan Kabak'la girdiği ikili mücadelede topu önünde bulan Scamacca, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
Kalan sürede önemli pozisyon olmadı ve İtalya, ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.