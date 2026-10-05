A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki dördüncü maçında deplasmanda İtalya ile karşı karşıya geldi. İtalya'nın Bologna şehrindeki Renato Dall'Ara Stadı'nda, TSİ 21.45'te başlayan karşılaşma, ATV'den naklen yayınlandı.

Mücadeleyi Polonya Futbol Federasyonundan Szymon Marciniak yönetti. Marciniak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Tomasz Listkiewicz ve Adam Kupsik yaptı. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Karol Arys oldu.

Bizim Çocuklar, konuk olduğu İtalya'ya 3-1 mağlup oldu ve 4. maçında da puanla tanışamadı.

Grubun diğer maçında Fransa ile Belçika, Paris'te TSİ 21.45'te karşılaştı. Fransa mücadeleyi 4-1 kazandı.