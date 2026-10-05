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Bizim Çocuklar İtalya deplasmanında 3-1 mağlup

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Bizim Çocuklar İtalya deplasmanında 3-1 mağlup

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki dördüncü maçında deplasmanda İtalya ile karşılaştı. Bologna'daki Renato Dall'Ara Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayan mücadele ATV'den naklen yayınlandı. Gruptaki ilk üç maçını kaybeden Türkiye, İtalya deplasmanında ilk puanlarını almaya çalıştı. Millilerimiz, konuk olduğu İtalya karşısında 3-1 mağlup oldu.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki dördüncü maçında deplasmanda İtalya ile karşı karşıya geldi. İtalya'nın Bologna şehrindeki Renato Dall'Ara Stadı'nda, TSİ 21.45'te başlayan karşılaşma, ATV'den naklen yayınlandı.

Mücadeleyi Polonya Futbol Federasyonundan Szymon Marciniak yönetti. Marciniak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Tomasz Listkiewicz ve Adam Kupsik yaptı. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Karol Arys oldu.

Bizim Çocuklar, konuk olduğu İtalya'ya 3-1 mağlup oldu ve 4. maçında da puanla tanışamadı.

Grubun diğer maçında Fransa ile Belçika, Paris'te TSİ 21.45'te karşılaştı. Fransa mücadeleyi 4-1 kazandı.

Bizim Çocuklar İtalya deplasmanında 3-1 mağlup - 1

KARŞILAŞMADA POZİSYONLAR

İLK GOL İTALYA'DAN

26. dakikada Scamacca, ceza sahasındaki karambolde önünde kalan topu ağlara gönderdi.

SCAMACCA İTALYA'YI ÖNE GEÇİRDİ

GOL GOL GOL!

Aral Şimşir ile beraberlik golü. Şimdi skor 1-1

ARAL ŞİMŞİR'DEN BERABERLİK GOLÜ!

SEVİNCİMİZ KISA SÜRDÜ!

İtalya, Calafiori'nin golüyle Milli Takımımız karşısında yeniden öne geçiyor.

CALAFİORİ İLE İTALYA YENİDEN ÖNDE

MAÇTA 4. GOL

İtalya, 87. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Esposito sahnede.

ESPOSİTO İLE MAÇTA FARK 2 OLDU

Bizim Çocuklar İtalya deplasmanında 3-1 mağlup - 2

MAÇTAN NOTLAR (İlk yarı)

Karşılaşmanın 13. dakikasında ay-yıldızlıların atağında Ozan Kabak'ın uzaktan yaptığı vuruşta kaleci Donnarumma, sağa uzanarak topu güçlükle kornere çeldi.

15. dakikada, A Milli Futbol Takımı, İtalya kalesini uzaktan bir kez daha yokladı. Salih Özcan'ın yaklaşık 20 metreden çektiği şutta kaleci Donnarumma soluna uzanarak, topun ağlarla buluşmasına engel oldu.

17. dakikada yine ay-yıldızlıların atağında İrfan Can Kahveci topu İtalya ceza sahası içine ortaladı, Yunus Akgün'ün kafa vuruşunda Donnarumma bir kez daha gole izin vermedi.

26. dakikada gelişen İtalya atağında Di Lorenzo, topu sağ kanattan penaltı noktası üzerine havadan ortaladı. Ozan Kabak'la girdiği ikili mücadelede topu önünde bulan Scamacca, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

Kalan sürede önemli pozisyon olmadı ve İtalya, ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.

Bizim Çocuklar İtalya deplasmanında 3-1 mağlup - 3

MAÇTAN NOTLAR (İkinci Yarı)

50. dakikada Uğurcan'ın uzun pasında savunma arkasına sarkan Aral Şimşir, kaleci Donnarumma'yı geçerken açısı daraldı. Topu son çizgide tutan Aral, pas vermek isterken savunma ayak koydu.

54. dakikada İsmail Yüksek'in sağ kanada pasında topla buluşan Yunus Akgün'ün arka direğe ortasında Aral kafayı vururken, Mancini kale önünde kafayla topu uzaklaştırdı.

58. dakikada Esposito'nun pasında ceza sahasına hareketlenen Doumbia'nın sol çaprazdan vuruşunda kaleci Uğurcan topu ayaklarıyla çeldi.

61. dakikada Yunus'un ara pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topu alan Zeki'nin yerden pasında arkaya açılan topu Aral Şimşir boş kaleye gönderdi. 1-1

64. dakikada sağ kanatta kazanılan serbest vuruşu kullanan Barella'nın ortasında arka direkte iyi yükselen Calafiori kafayı vururken meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu. 2-1

78. dakikada Ozan'ın uzun pasını ceza sahası içinde kontrol eden Yunus, geriye dönerek pasını Salih'e aktardı. Salih'in gelişine sert vuruşunda kaleci Donnarumma meşin yuvarlağı kornere çeldi.

87. dakikada Kayode'nin pasında sağ kanatta topu alan Doumbia, ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta top Zeki'den sekerek sol açıldı. Romano'nun kale önüne sert ortasına ayak koyan Esposito topu ağlara gönderdi. 3-1

Bizim Çocuklar İtalya deplasmanında 3-1 mağlup - 4

ARDA VE BARIŞ ALPER YOKTU

Ay-yıldızlı ekibin önemli isimleri Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz, kart cezaları nedeniyle İtalya deplasmanında forma giymedi. Arda ve Barış, Belçika maçında gördükleri kartlarla cezalı duruma düşmüştü.

BOLOGNA'DA ÜÇÜNCÜ MAÇ

İki ülkenin A milli futbol takımları, Bologna'da 3. kez karşı karşıya geldi. Bologna'da iki yıl önce oynanan özel maç golsüz eşitlikle sona erdi.

EN FARKLI YENİLGİ BOLOGNA'DA

A Milli Futbol Takımı, İtalya karşısında tarihindeki en ağır yenilgisini 1962'de Bologna'da aldı. 1964 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu karşılaşmasını İtalya 6-0 kazandı. Ev sahibi takımın 4 golü Orlando, 2 golü ise Riviera'dan geldi.

Bizim Çocuklar İtalya deplasmanında 3-1 mağlup - 5

VİNCENZO MONTELLA YÖNETİMİNDE 40'INCI MÜCADELE

Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde 40'ıncı sınavını İtalya karşısında verdi.

İtalyan teknik adamla 30'u resmi, 9'u özel 39 maça çıkan milliler, 21 galibiyet, 14 mağlubiyet, 5 beraberlik yaşadı. Bu müsabakalarda rakip fileleri 66 kez havalandıran ay-yıldızlı ekip, kalesinde 57 gole engel olamadı.

Bizim Çocuklar İtalya deplasmanında 3-1 mağlup - 6

ARAL VE İRFAN'DAN SİFTAH

Ay-yıldızlı ekipte, Aral Şimşir ve İrfan Can Kahveci, UEFA Uluslar A Ligi'nde ilk kez bir maçta sahaya çıktı.

İlk 3 maçta forma şansı bulamayan iki oyuncu İtalya maçında ilk 11'de yer aldı.

Aral, milli takım formasıyla ilk kez bir resmi maça çıkarken, toplamda 2. kez A Milli Takım formasıyla sahaya çıktı. Aral, Kuzey Makedonya ile oynanan özel maçta ilk kez A Milli Takım formasını giymişti.

İrfan Can Kahveci ise 49. kez A Milli Takım formasını sırtına geçirdi.

Bizim Çocuklar İtalya deplasmanında 3-1 mağlup - 7

TÜRKLER YİNE DESTEKTE

A Milli Futbol Takımı'nın İtalya ile deplasmanda oynadığı mücadeleye Türk taraftarların ilgisi büyük oldu. Türk taraftarlar kendilerine ayrılan yerin tamamına yakınını doldurdu.

Karşılaşmayı, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen ile Türkiye'nin Milano Başkonsolosu Mehmet Özöktem de stattan takip etti.

Bologna ve çevre kentlerde yaşayan Türk vatandaşları ve eğitimlerini İtalya'da sürdüren Türk öğrenciler tribünlerden ay-yıldızlılara destek verdi.

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