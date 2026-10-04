Kosova-Avusturya maçı A Spor’da! Priştine’de kritik 90 dakika
Turkuvaz Medya aracılığıyla yayınlanan 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi sezonunun dördüncü hafta programında yer alan mücadelede Kosova ve Avusturya karşı karşıya geliyor. B Ligi 3. Grup’ta mücadele eden iki ekip de yeni sezonda iddiasını sürdürmek ve gruptaki dördüncü maçından 3 puanla ayrılmak için sahaya çıkıyor. Futbolseverlerin merakla beklediği kritik karşılaşma saat 19.00’da başladı ve A Spor'dan canlı yayınlanıyor.
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği UEFA Uluslar Ligi'nin iddialı ekiplerinden Kosova, yeni sezonun dördüncü maçında Avusturya'yı Priştine'deki Stadiumi Fadil Vokrri'de konuk ediyor.
B Ligi'nde 3. Grup'ta mücadele eden iki takımın karşı karşıya geldiği kritik mücadele saat 19.00'da başladı. Maçta Portekizli hakem António Nobre düdük çalıyor.
KOSOVA-AVUSTURYA MAÇI A SPOR'DA
Stadiumi Fadil Vokrri'de oynanan maç saat 19.00'da başladı. Grubun bir diğer maçında İrlanda ile İsrail 21.45'te karşı karşıya gelecek.
İLK 11'LER
KOSOVA: Saipi; Dellova, I. Krasniqi, Raci; Vojvoda, Hoxha, Avdullahu, Gallapeni; Zhegrova, E. Krasniqi; Rrahmani
AVUSTURYA: A. Schlager; Posch, Lienhart, Danso, Wober; Seiwald, X. Schlager; Wimmer, Laimer, Schmid; Gregoritsch
KOSOVA'DA AMAÇ 3 PUAN
UEFA Uluslar Ligi'nde Kosova, 4 Ekim'de sahasında Avusturya'yı konuk ediyor. Kosova, gruptaki ilk maçında İrlanda'yı 1-0 mağlup ederken, ardından deplasmanda Avusturya'ya 3-1 kaybetti. Kosova son karşılaşmasında ise İsrail ile deplasmanda golsüz berabere kaldı. İlk üç maçta 4 puan toplayan Kosova, Avusturya karşısında kazanarak gruptaki iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor.
AVUSTURYA SERİ PEŞİNDE
UEFA Uluslar Ligi'nde Avusturya, 4 Ekim'de deplasmanda Kosova ile karşı karşıya geliyor. Avusturya, ilk maçında İsrail'i 3-1 mağlup ederken, ardından Kosova karşısında da aynı skorla galibiyete ulaştı. Son karşılaşmasında İrlanda deplasmanından 2-2'lik beraberlikle ayrılan Avusturya, oynadığı üç maçta yenilgi yüzü görmedi. Avusturya, Kosova karşısında yeniden kazanarak gruptaki iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor.