Kosova-Avusturya maçı A Spor’da! Priştine’de kritik 90 dakika

Turkuvaz Medya aracılığıyla yayınlanan 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi sezonunun dördüncü hafta programında yer alan mücadelede Kosova ve Avusturya karşı karşıya geliyor. B Ligi 3. Grup’ta mücadele eden iki ekip de yeni sezonda iddiasını sürdürmek ve gruptaki dördüncü maçından 3 puanla ayrılmak için sahaya çıkıyor. Futbolseverlerin merakla beklediği kritik karşılaşma saat 19.00’da başladı ve A Spor'dan canlı yayınlanıyor.