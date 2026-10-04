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Malta-Andorra maçı: Uluslar Ligi’nde liderlik mücadelesi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Malta-Andorra maçı: Uluslar Ligi’nde liderlik mücadelesi

Uluslar Ligi'nde heyecan hız kesmeden devam ediyor. D Ligi 1. Grup'ta Malta, evinde Andorra'yı konuk ediyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı takip edebilirsiniz.

UEFA Uluslar Ligi maçları kapsamında Malta ile Andorra karşı karşıya geliyor.

Ev sahibi Malta, oynadığı 2 maçta 4 puan elde etti.

Konuk ekip Andorra'nın ise galibiyeti bulunmuyor ve grupta sadece 1 puanı var.

Futbolseverlerin takip edeceği Malta - Andorra maçını canlı takip etmek, anlık skor durumunu öğrenmek ve karşılaşmaya dair bilgilere ulaşmak için UEFA Uluslar Ligi canlı anlatım sayfasını takip edebilirsiniz.

Malta-Andorra maçı: Uluslar Ligi’nde liderlik mücadelesi - 1

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