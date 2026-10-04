Malta-Andorra maçı: Uluslar Ligi’nde liderlik mücadelesi
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Uluslar Ligi'nde heyecan hız kesmeden devam ediyor. D Ligi 1. Grup'ta Malta, evinde Andorra'yı konuk ediyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı takip edebilirsiniz.
UEFA Uluslar Ligi maçları kapsamında Malta ile Andorra karşı karşıya geliyor.
Ev sahibi Malta, oynadığı 2 maçta 4 puan elde etti.
Konuk ekip Andorra'nın ise galibiyeti bulunmuyor ve grupta sadece 1 puanı var.
Futbolseverlerin takip edeceği Malta - Andorra maçını canlı takip etmek, anlık skor durumunu öğrenmek ve karşılaşmaya dair bilgilere ulaşmak için UEFA Uluslar Ligi canlı anlatım sayfasını takip edebilirsiniz.