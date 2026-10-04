Uluslar Ligi’nde dev mücadele: Kosova ile Avusturya puanları paylaştı!
Turkuvaz Medya aracılığıyla yayınlanan 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi sezonunun dördüncü hafta programında yer alan mücadelede Kosova ve Avusturya karşı karşıya geldi. B Ligi 3. Grup’ta mücadele eden iki ekip de yeni sezonda iddiasını sürdürmek ve gruptaki dördüncü maçından 3 puanla ayrılmak için sahaya çıktı. Futbolseverlerin merakla beklediği kritik karşılaşma saat 19.00’da başladı ve A Spor'dan canlı yayınlandı. Karşılıklı gollerin olduğu maçta Kosova ve Avusturya 1-1 berabere kaldı.
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği UEFA Uluslar Ligi'nin iddialı ekiplerinden Kosova, yeni sezonun dördüncü maçında Avusturya'yı Priştine'deki Stadiumi Fadil Vokrri'de konuk etti.
B Ligi'nde 3. Grup'ta mücadele eden iki takımın karşı karşıya geldiği kritik mücadele saat 19.00'da başladı. Maçta Portekizli hakem António Nobre düdük çaldı.
Karşılıklı gollerin olduğu maçta takımlar birbirine üstünlük sağlayamadı ve maç 1-1 sona erdi.
KOSOVA-AVUSTURYA MAÇI A SPOR'DA
Stadiumi Fadil Vokrri'de oynanan maç saat 19.00'da başladı. Grubun bir diğer maçında İrlanda ile İsrail 21.45'te karşı karşıya gelecek.
KARŞILAŞMADAN POZİSYONLAR
KOSOVA TEHLİKELİ OLDU!
Kosova, 42. dakikada Vedat Muriç ile gole çok yaklaştı ancak Avusturyalı kaleci Schlager gole izin vermedi!
GOLÜ ADETA İŞLEDİLER!
Zhegrova'nın şık paslaşmaları ve çalımları, Asllani'nin nefis bitirişi! 69. dakikada Kosova, Avusturya karşısında 1-0 öne geçti.
TAÇTAN BERABERLİK GOLÜ!
Avusturya, 84. dakikada Kosova karşısında 1-1'lik beraberliği yakaladı.