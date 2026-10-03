Uluslar Ligi'nde Estonya evinde Lüksemburg karşısında: Maç saat 19.00'da
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UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan 3. hafta maçlarıyla hız kesmeden devam ediyor. C Ligi 4. Grup'ta Estonya evinde Lüksemburg'u konuk ediyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı takip edebilirsiniz.
UEFA Uluslar Ligi maçları kapsamında Estonya ile Lüksemburg karşı karşıya geliyor.
Ev sahibi Estonya, 2 maçta da berabere kalarak henüz puanla tanışamadı.
Konuk ekip Lüksemburg ise 1 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 3 puana sahip.
Futbolseverlerin takip edeceği Estonya - Lüksemburg maçını canlı takip etmek, anlık skor durumunu öğrenmek ve karşılaşmaya dair bilgilere ulaşmak için UEFA Uluslar Ligi canlı anlatım sayfasını takip edebilirsiniz.