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Uluslar Ligi'nde Estonya evinde Lüksemburg karşısında: Maç saat 19.00'da

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Uluslar Ligi'nde Estonya evinde Lüksemburg karşısında: Maç saat 19.00'da

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan 3. hafta maçlarıyla hız kesmeden devam ediyor. C Ligi 4. Grup'ta Estonya evinde Lüksemburg'u konuk ediyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı takip edebilirsiniz.

UEFA Uluslar Ligi maçları kapsamında Estonya ile Lüksemburg karşı karşıya geliyor.

Ev sahibi Estonya, 2 maçta da berabere kalarak henüz puanla tanışamadı.

Konuk ekip Lüksemburg ise 1 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 3 puana sahip.

Futbolseverlerin takip edeceği Estonya - Lüksemburg maçını canlı takip etmek, anlık skor durumunu öğrenmek ve karşılaşmaya dair bilgilere ulaşmak için UEFA Uluslar Ligi canlı anlatım sayfasını takip edebilirsiniz.

Uluslar Ligi'nde Estonya evinde Lüksemburg karşısında: Maç saat 19.00'da - 1

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