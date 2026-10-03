Beyaz Rusya-San Marino karşı karşıya! Uluslar Ligi'nde 3 puan mücadelesi
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UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan 3. hafta maçlarıyla hız kesmeden devam ediyor. C Ligi 1. Grup'ta Beyaz Rusya evinde San Marino'yu konuk ediyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı takip edebilirsiniz.
UEFA Uluslar Ligi maçları kapsamında Beyaz Rusya ile San Marino karşı karşıya geliyor.
2 maçta sadece 1 puan elde eden Beyaz Rusya, seyircisi önünde kazanmayı hedefliyor.
Konuk ekip San Marino ise oynadığı 2 mücadelede 10 gol yedi ve henüz gol atamadı.
Futbolseverlerin takip edeceği Beyaz Rusya - San Marino maçını canlı takip etmek, anlık skor durumunu öğrenmek ve karşılaşmaya dair bilgilere ulaşmak için UEFA Uluslar Ligi canlı anlatım sayfasını takip edebilirsiniz.