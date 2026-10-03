UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan 3. hafta maçlarıyla hız kesmeden devam ediyor. C Ligi 1. Grup'ta Beyaz Rusya evinde San Marino'yu konuk ediyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı takip edebilirsiniz.

UEFA Uluslar Ligi maçları kapsamında Beyaz Rusya ile San Marino karşı karşıya geliyor.

2 maçta sadece 1 puan elde eden Beyaz Rusya, seyircisi önünde kazanmayı hedefliyor.

Konuk ekip San Marino ise oynadığı 2 mücadelede 10 gol yedi ve henüz gol atamadı.

Futbolseverlerin takip edeceği Beyaz Rusya - San Marino maçını canlı takip etmek, anlık skor durumunu öğrenmek ve karşılaşmaya dair bilgilere ulaşmak için UEFA Uluslar Ligi canlı anlatım sayfasını takip edebilirsiniz.