-°C
CANLI YAYIN
Anasayfa Haberler Gruplar Fikstür Sonuçlar Takımlar Galeri Video

İzlanda-Bulgaristan karşı karşıya! Uluslar Ligi'nde kritik 3 puan mücadelesi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
İzlanda-Bulgaristan karşı karşıya! Uluslar Ligi'nde kritik 3 puan mücadelesi

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan 3. hafta maçlarıyla hız kesmeden devam ediyor. C Ligi 4. Grup'ta İzlanda evinde Bulgaristan'ı konuk ediyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı takip edebilirsiniz.

UEFA Uluslar Ligi maçları kapsamında İzlanda ile Bulgaristan karşı karşıya geliyor.

Ev sahibi İzlanda, iki maçta 4 puan topladı.

Bulgaristan ise grupta henüz galibiyetle tanışamada ve sadece 1 puan toplayabildi.

Futbolseverlerin takip edeceği İzlanda - Bulgaristan maçını canlı takip etmek, anlık skor durumunu öğrenmek ve karşılaşmaya dair bilgilere ulaşmak için UEFA Uluslar Ligi canlı anlatım sayfasını takip edebilirsiniz.

İzlanda-Bulgaristan karşı karşıya! Uluslar Ligi'nde kritik 3 puan mücadelesi - 1

Beyaz Rusya evinde San Marinoya karşıBeyaz Rusya evinde San Marinoya karşı BEYAZ RUSYA EVİNDE SAN MARİNO'YA KARŞI

Estonya-Lüksemburg karşı karşıya! Uluslar Ligi'nde kritik 3 puan mücadelesi
Sonraki Haber
Estonya-Lüksemburg karşı karşıya! Uluslar Ligi'nde kritik 3 puan mücadelesi
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın