İzlanda-Bulgaristan karşı karşıya! Uluslar Ligi'nde kritik 3 puan mücadelesi
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UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan 3. hafta maçlarıyla hız kesmeden devam ediyor. C Ligi 4. Grup'ta İzlanda evinde Bulgaristan'ı konuk ediyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı takip edebilirsiniz.
UEFA Uluslar Ligi maçları kapsamında İzlanda ile Bulgaristan karşı karşıya geliyor.
Ev sahibi İzlanda, iki maçta 4 puan topladı.
Bulgaristan ise grupta henüz galibiyetle tanışamada ve sadece 1 puan toplayabildi.
Futbolseverlerin takip edeceği İzlanda - Bulgaristan maçını canlı takip etmek, anlık skor durumunu öğrenmek ve karşılaşmaya dair bilgilere ulaşmak için UEFA Uluslar Ligi canlı anlatım sayfasını takip edebilirsiniz.