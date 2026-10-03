UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan 3. hafta maçlarıyla hız kesmeden devam ediyor. C Ligi 4. Grup'ta İzlanda evinde Bulgaristan'ı konuk ediyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı takip edebilirsiniz.

UEFA Uluslar Ligi maçları kapsamında İzlanda ile Bulgaristan karşı karşıya geliyor.

Ev sahibi İzlanda, iki maçta 4 puan topladı.

Bulgaristan ise grupta henüz galibiyetle tanışamada ve sadece 1 puan toplayabildi.

Futbolseverlerin takip edeceği İzlanda - Bulgaristan maçını canlı takip etmek, anlık skor durumunu öğrenmek ve karşılaşmaya dair bilgilere ulaşmak için UEFA Uluslar Ligi canlı anlatım sayfasını takip edebilirsiniz.