İspanya-Çekya maçı A Haber'de! Dev mücadele saat 21.45'te
Turkuvaz Medya aracılığıyla yayınlanan 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi sezonunun üçüncü hafta programında yer alan mücadelede İspanya ve Çekya karşı karşıya gelecek. A Ligi 3. Grup’ta mücadele eden iki ekip de yeni sezonda iddiasını sürdürmek ve gruptaki üçüncü maçından 3 puanla ayrılmak için sahaya çıkacak. Futbolseverlerin merakla beklediği kritik karşılaşma saat 21.45’te başlayacak ve A Haber'den canlı yayınlanacak.
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği UEFA Uluslar Ligi'nin iddialı ekiplerinden İspanya, yeni sezonun üçüncü maçında Çekya'yı Oviedo şehrindeki Estadio Municipal Carlos Tartiere'de konuk edecek.
A Ligi'nde 3. Grup'ta mücadele edecek iki takımın karşı karşıya geleceği kritik mücadele saat 21.45'te başlayacak. Maçta Yunan hakem Vasilis Fotias düdük çalacak.
İSPANYA-ÇEKYA MAÇI A HABER'DE
Estadio Municipal Carlos Tartiere'de oynanacak maç saat 21.45'te A Haber'den canlı yayaınlanacak.
MUHTEMEL İLK 11'LER
İSPANYA: Simón, Pubill, Laporte, Cubarsí, Cucurella, Fabián, Rodri, Pedri, Yamal, Oyarzabal, Williams.
ÇEKYA: Horníček, Coufal, Hranáč, Chaloupek, Sláma, Sadílek, Červ, Ambros, Karabec, Černý, Hložek.
İSPANYA DOLUDİZGİN
UEFA Uluslar Ligi'nde İspanya, 3 Ekim'de Çekya'yı konuk edecek. İspanyollar gruptaki ilk maçında İngiltere'yi deplasmanda 3-2 mağlup ederken, ikinci karşılaşmada Hırvatistan'ı 4-1 yenerek 6 puana ulaştı. İlk iki maçını da kazanan İspanya, Çekya karşısında galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. İspanya bu mücadelenin ardından 6 Ekim'de Hırvatistan deplasmanına çıkacak.
ÇEKYA PUAN ARIYOR
UEFA Uluslar Ligi'nde Çekya, 3 Ekim'de İspanya'ya konuk olacak. Çekler gruptaki ilk maçında Hırvatistan'a 2-1 mağlup olurken, ikinci karşılaşmada İngiltere'ye 2-0 yenildi. İlk iki maç sonunda henüz puanla tanışamayan Çekya, zorlu İspanya deplasmanında ilk puanlarını almayı hedefliyor. Çekya bu mücadelenin ardından 6 Ekim'de İngiltere deplasmanına çıkacak.