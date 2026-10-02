Uluslar Ligi'nde Polonya-Romanya mücadelesi: Her iki takıma da 3 puan şart!
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Uluslar Ligi'nde Polonya sahasında Romanya'yı konuk ediyor. B Ligi 4. Grup'taki mücadelede her iki takım da 3 puan için sahaya çıkıyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı takip edebilirsiniz.
UEFA Uluslar Ligi maçları kapsamında Polonya ile Romanya karşı karşıya geliyor.
2 maçta sadece 1 puan alabilen Polonya, sahasında henüz puanla tanışamayan Romanya'yı konuk ediyor.
Futbolseverlerin takip edeceği Polonya - Romanya maçını canlı takip etmek, anlık skor durumunu öğrenmek ve karşılaşmaya dair bilgilere ulaşmak için UEFA Uluslar Ligi canlı anlatım sayfasını takip edebilirsiniz.