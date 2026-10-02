Uluslar Ligi'nde dev mücadele: Macaristan'ın konuğu Gürcistan
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Uluslar Ligi'nde heyecan hız kesmeden devam ediyor. B Ligi 2. Grup'ta Macaristan ve Gürcistan ilk galibiyeti elde etmek için sahaya çıkıyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı takip edebilirsiniz.
UEFA Uluslar Ligi maçları kapsamında Macaristan ile Gürcistan karşı karşıya geliyor.
Grupta henüz 1 puan toplayan Macaristan seyircisi önünde galibiyet peşinde.
Konuk ekip Gürcistan ise deplasmanda ilk galibiyetini hedefliyor.
Futbolseverlerin takip edeceği Macaristan - Gürcistan maçını canlı takip etmek, anlık skor durumunu öğrenmek ve karşılaşmaya dair bilgilere ulaşmak için UEFA Uluslar Ligi canlı anlatım sayfasını takip edebilirsiniz.