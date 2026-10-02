Uluslar Ligi'nde dev mücadele: Macaristan'ın konuğu Gürcistan

Uluslar Ligi'nde heyecan hız kesmeden devam ediyor. B Ligi 2. Grup'ta Macaristan ve Gürcistan ilk galibiyeti elde etmek için sahaya çıkıyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı takip edebilirsiniz.