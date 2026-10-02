Uluslar Ligi'nde kritik randevu: Ukrayna-Kuzey irlanda karşılaşması
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Uluslar Ligi'nde Ukrayna sahasında Kuzey İrlanda'yı konuk ediyor. B Ligi 2. Grup'taki mücadelede her iki takım da 3 puan için sahaya çıkıyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı takip edebilirsiniz.
UEFA Uluslar Ligi maçları kapsamında Ukrayna ile Kuzey İrlanda karşı karşıya geliyor.
Her iki maçtan da 4 puan toplayan iki takım bu maçta kozlarını paylaşıyor.
Futbolseverlerin takip edeceği Ukrayna - Kuzey İrlanda maçını canlı takip etmek, anlık skor durumunu öğrenmek ve karşılaşmaya dair bilgilere ulaşmak için UEFA Uluslar Ligi canlı anlatım sayfasını takip edebilirsiniz.