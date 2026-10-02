Uluslar Ligi'nde kritik randevu: Ukrayna-Kuzey irlanda karşılaşması

Uluslar Ligi'nde Ukrayna sahasında Kuzey İrlanda'yı konuk ediyor. B Ligi 2. Grup'taki mücadelede her iki takım da 3 puan için sahaya çıkıyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı takip edebilirsiniz.