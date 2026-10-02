Faroe Adaları evinde Slovakya'ya karşı: Uluslar Ligi'nde C Ligi heyecanı

Uluslar Ligi'nde Faroe Adaları sahasında Slovakya'yı konuk ediyor. C Ligi 3. Grup'taki mücadelede her iki takım da 3 puan için sahaya çıkıyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı takip edebilirsiniz.