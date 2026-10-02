Faroe Adaları evinde Slovakya'ya karşı: Uluslar Ligi'nde C Ligi heyecanı
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Uluslar Ligi'nde Faroe Adaları sahasında Slovakya'yı konuk ediyor. C Ligi 3. Grup'taki mücadelede her iki takım da 3 puan için sahaya çıkıyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı takip edebilirsiniz.
UEFA Uluslar Ligi maçları kapsamında Faroe Adaları ile Slovakya karşı karşıya geliyor.
Ev sahibi Faroe Adaları ilk iki maçında da berabere kaldı ve 2 puan topladı.
Konuk ekip Slovakya ise 2'de 2 yaparak bu maça kadar 6 puan topladı.
Futbolseverlerin takip edeceği Faroe Adaları - Slovakya maçını canlı takip etmek, anlık skor durumunu öğrenmek ve karşılaşmaya dair bilgilere ulaşmak için UEFA Uluslar Ligi canlı anlatım sayfasını takip edebilirsiniz.