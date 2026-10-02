Uluslar Ligi’nde üçüncü hafta başladı: Portekiz kazandı, Hollanda puan paylaştı

UEFA Uluslar Ligi’nde üçüncü hafta, A, B ve D liglerinde oynanan 8 karşılaşmayla başladı. Portekiz, Danimarka deplasmanında 4-2 kazanırken Yunanistan ile Hollanda 2-2 berabere kaldı. Almanya ve Galler’in de galibiyete ulaştığı gecede 5 mücadele beraberlikle sona erdi. Sekiz karşılaşmada toplam 23 gol kaydedildi.