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Uluslar Ligi’nde üçüncü hafta başladı: Portekiz kazandı, Hollanda puan paylaştı

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AA
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Uluslar Ligi’nde üçüncü hafta başladı: Portekiz kazandı, Hollanda puan paylaştı

UEFA Uluslar Ligi’nde üçüncü hafta, A, B ve D liglerinde oynanan 8 karşılaşmayla başladı. Portekiz, Danimarka deplasmanında 4-2 kazanırken Yunanistan ile Hollanda 2-2 berabere kaldı. Almanya ve Galler’in de galibiyete ulaştığı gecede 5 mücadele beraberlikle sona erdi. Sekiz karşılaşmada toplam 23 gol kaydedildi.

UEFA Uluslar Ligi'nin üçüncü haftası, 8 maçla başladı.

Organizasyonun üçüncü haftasında A, B ve D liglerinde karşılaşmalar oynandı.

A Ligi 4. Grup'ta oynanan karşılaşmada Portekiz deplasmanda Danimarka'yı 4-2 yendi. A Ligi 2. Grup'ta ise Hollanda deplasmanda Yunanistan ile 2-2 berabere kaldı.

Uluslar Ligi’nde üçüncü hafta başladı: Portekiz kazandı, Hollanda puan paylaştı - 1

TOPLU SONUÇLAR

Karşılaşmaların sonuçları şöyle:

- A LİGİ

2. Grup:

Almanya-Sırbistan: 2-0

Yunanistan-Hollanda: 2-2

4. Grup:

Galler-Norveç: 2-1

Danimarka-Portekiz: 2-4

Uluslar Ligi’nde üçüncü hafta başladı: Portekiz kazandı, Hollanda puan paylaştı - 2

- B LİGİ

3. Grup:

İrlanda Cumhuriyeti-Avusturya: 2-2

İsrail-Kosova: 0-0

Uluslar Ligi’nde üçüncü hafta başladı: Portekiz kazandı, Hollanda puan paylaştı - 3

- D LİGİ

1. Grup:

Malta-Cebelitarık: 1-1

2. Grup:

Azerbaycan-Lihtenştayn: 0-0

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