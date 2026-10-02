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Uluslar Ligi'nde kritik randevuda Ukrayna'ya karşı farkla kazanan Kuzey İrlanda

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Uluslar Ligi'nde kritik randevuda Ukrayna'ya karşı farkla kazanan Kuzey İrlanda

Uluslar Ligi'nde Ukrayna sahasında Kuzey İrlanda'yı konuk etti. B Ligi 2. Grup'taki mücadelede her iki takım da 3 puan için sahaya çıktı. Karşılaşmada Kuzey İrlanda, deplasmanda Ukrayna'yı 3-0 mağlup etti.

UEFA Uluslar Ligi maçları kapsamında Ukrayna ile Kuzey İrlanda karşı karşıya geldi.

İkişer maçtan 4'er puan toplayan iki takım bu maçta kozlarını paylaştı.

Karşılaşmada konk ekip Kuzey İrlanda 3 gol bularak mücadeleyi 3-0 kazandı.

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