Uluslar Ligi'nde Polonya evinde Romanya'yı 6 golle dağıttı!

Uluslar Ligi'nde Polonya sahasında Romanya'yı konuk etti. B Ligi 4. Grup'taki mücadelede her iki takım da 3 puan için sahaya çıktı. Karşılaşmada Polonya, seyircisi önünde Romanya'yı 6-0 farklı yendi.