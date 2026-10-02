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Uluslar Ligi'nde Polonya evinde Romanya'yı 6 golle dağıttı!

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Uluslar Ligi'nde Polonya evinde Romanya'yı 6 golle dağıttı!

Uluslar Ligi'nde Polonya sahasında Romanya'yı konuk etti. B Ligi 4. Grup'taki mücadelede her iki takım da 3 puan için sahaya çıktı. Karşılaşmada Polonya, seyircisi önünde Romanya'yı 6-0 farklı yendi.

UEFA Uluslar Ligi maçları kapsamında Polonya ile Romanya karşı karşıya geldi.

2 maçta sadece 1 puan alabilen Polonya, sahasında henüz puanla tanışamayan Romanya'yı konuk etti.

Ev sahibi Polonya, seyircisi önünde Romanya'yı 6-0'lık farklı skorla yendi.

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